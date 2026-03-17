Misiune pastorală printre ghețari: Episcopul Macarie a ajuns în Groenlanda

Episcopul Macarie al Europei de Nord a ajuns luni în Groenlanda. Timp de o săptămână, Preasfinția Sa va oficia Sfânta Liturghie și va boteza localnicii care doresc să intre în comuniunea Bisericii.

Preasfințitul Părinte Macarie a anunțat printr-o postare pe pagina de Facebook a eparhiei că misiunea se desfășoară în condiții aparte.

„Printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă și gheață, împărtășim căldura și lumina Evangheliei Mântuitorului Hristos”.

„Chiar dacă pământul este acoperit de zăpadă și ghețuri, nădăjduim ca inimile oamenilor să fie încălzite de harul lui Dumnezeu”, a transmis ierarhul.

Episcopul Europei de Nord a adresat un îndemn la rugăciune pentru lucrarea misionară desfășurată în această regiune: „Rugați-vă pentru ca și aici în mijlocul ghețarilor și al vânturilor reci din Groenlanda, să fim cu toții izvoare de har și de bucurie duhovnicească!”.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. Este cea mai mare insulă din lume.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord