Ministrul Sănătății a discutat cu oficiali spanioli despre reforma gărzilor medicale și dezvoltarea serviciilor comunitare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut joi o serie de întâlniri cu oficiali din Spania, axate pe dezvoltarea serviciilor medicale comunitare, reforma sistemului de gărzi și consolidarea rețelei de sănătate mintală.

Alexandru Rogobete a a discutat cu omologul său spaniol, Monica Garcia Gomez, despre dezvoltarea ambulatoriului de specialitate, a centrelor medicale comunitare și despre rolul medicului de familie în aceste structuri.

Agenda discuțiilor a inclus și organizarea serviciilor de sănătate mintală, precum și strategii de prevenție pentru adicții.

Un subiect central al întâlnirii a fost reforma sistemului de gărzi medicale. Ministrul român a prezentat propunerile aflate în analiză și a comparat modelul românesc cu cel aplicat în Spania.

„Varianta gărzilor de 12 ore și existența celor trei tipuri de gardă – la domiciliu, de monitorizare și de urgență – confirmă că direcția noastră este una aliniată practicilor europene”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Experință spaniolă în lupta cu adicțiile

Tot joi, ministrul Sănătății a avut o întrevedere cu Belen Gonzalez Callado, comisar pentru Sănătate Mintală, discuțiile vizând reorganizarea serviciilor la nivel comunitar. Partea spaniolă a prezentat strategiile utilizate pentru dezvoltarea centrelor de sănătate mintală.

„Între cele două ministere vom începe o colaborare structurată pe această temă. În România, Planul de Acțiune pentru Sănătatea Mintală 2024–2029 este deja în implementare, iar acest schimb de practici ne ajută să accelerăm măsurile aflate în derulare”, a precizat Rogobete.

De asemenea, ministrul român s-a întâlnit cu Francisca Sureda Llull, delegat al Guvernului spaniol pentru Planul Național privind Drogurile. Discuțiile au vizat prevenția, intervenția timpurie și combaterea adicțiilor.

„Am invitat partea spaniolă să se alăture grupurilor noastre de lucru pentru elaborarea primei Strategii Naționale de Combatere a Adicțiilor, folosind și modelul spaniol”, a mai transmis ministrul Sănătății.

Foto credit: Alexandru Rogobete / Facebook

