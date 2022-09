Mihai Neșu: Eu sunt recunoscător că, prin accidentul meu, pot să fiu de folos

Fostul fotbalist Mihai Neșu a fost joi invitatul lui Cătălin Țepelin la podcastul GSP „Profu’ de sport”. „Eu sunt recunoscător că, prin accidentul meu, pot să fiu de folos”, a spus Mihai Neșu. „La sfârșitul vieții, când vom trage linie, o să fie cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat.”

Mihai Neșu a povestit cum a ajuns să se implice în ajutorarea copiilor care sunt paralizați ca și el.

„Eu am avut șansa să fi fost fotbalist și, strângând destul de mulți bani, să pot să îmi permit să îmi cumpăr tot felul de lucruri care să-mi ușureze existența de paralizat. Dar tocmai asta mă responsabilizează și mă face să mă implic în ajutarea celor cu dizabilități, încercând să le ofer și lor o părticică din ceea ce am putut eu să am beneficiind de o situație materială mai bună”, a spus el.