Mihaela Belei, coordonatoarea centrului maternal al Misiunii Diaconia: Mamele mă impresionează cu puterea și curajul lor

Mihaela Belei, mamă a patru copii (foto sus, stânga), și-a ales misiunea de a salva și schimba în bine vieți de mame și copii și coordonează de 11 ani un centru dedicat acestei lucrări filantropice.

Centrul Maternal „În brațele mamei” al Misiunii Sociale Diaconia a împlinit 11 ani de activitate. Cum ați început acest proiect?

Am început acest proiect în 2010 susținând mamele în dificultate acasă la ele, cu produse de primă necesitate pentru ele și pentru copil, consiliere psihologică și psiho-socială. Am văzut însă că unele mame, neavând o rețea de suport, nu făceau față provocărilor din perioada post-natală.

Aceasta ne-a dus la ideea creării unui mediu în care mamele ar putea să-și crească copilașii în siguranță, sprijinite și ghidate de o echipă de profesioniști. Astfel, de 11 ani susținem mamele în situație de risc pentru ca acestea să poată rămâne împreună cu copiii lor.

Cum v-ați format ca profesionist în acest domeniu și care au fost principalele provocări cu care v-ați confruntat?

În 2003 am absolvit facultatea de Istorie și Psihologie, specialitate Pedagogie și psihologie la Universitatea de Stat din Moldova. În paralel cu studiile la facultate am urmat și studii de asistență socială în cadrul organizației Amici dei Bambini (unde lucram deja de un an în calitate de asistent social). Aici am fost formați de profesori de la universități din Italia și România.

Încă de atunci mamele cu copii erau un subiect sensibil pentru mine. Provocările cu care ne confruntam erau lipsa serviciilor specializate, atitudinea autorităților și a societății vis-à-vis de mamele singure, la fel și practicile legale care încurajau separarea copiilor de mamă și instituționalizarea lor.

Ce înseamnă eforturile pe care le faceți în cadrul centrului, în date concrete?

De la deschidere și până în prezent am reușit să asistăm 167 de cupluri mamă-copil. Eforturile făcute de întreaga echipă și de Diaconia au fost întotdeauna direcționate spre construirea unui mediu cald și prietenos pentru mame și copiii lor, am fost preocupați mereu de folosirea metodelor și teoriilor de intervenție inovatoare și eficiente în lucrul cu beneficiarii.

Fiecare caz presupune costuri materiale, astfel întreținerea centrului maternal costă organizația circa 80.000 euro anual, ceea ce implică eforturi de strângeri de fonduri, produse și bunuri materiale.

Primiți voluntari?

Voluntarii au fost mereu o resursă importantă. Ei au oferit echipei puncte de vedere noi care au generat metode noi de lucru, instrumente (parcă lipsește ceva) și un alt suflu în echipă și în centru. Ei au fost și sunt mereu bineveniți pentru că fac altfel de activități cu mamele și cu copiii decât fac pedagogii sociali, iar mamelor le place asta.

În centru avem voluntari din Italia, care sunt în serviciul civil de la Caritas Ambrosiana, dar și tineri care fac voluntariat în cadrul Diaconiei. Voluntarii care lucrează cu beneficiarii centrului au un nivel de specializare specific activității centrului, cunosc specificul beneficiarilor.

Care sunt dificultățile cu care se confruntă femeile care vă cer sprijin?

De cele mai multe ori mamele nu cer ajutor, sunt singure cu un copil și speriate de ceea ce le așteaptă. De obicei, cei care ne direcționează cazurile ne spun doar de lipsa unui loc de trai sau a condițiilor de trai adecvate. La venirea în centru descoperim, însă, o multitudine de probleme cu care s-a confruntat mama încă din copilărie, în timpul sarcinii și după nașterea copilului.

Abandonul și dezamăgirea din partea celor dragi le trăiesc de fapt, cel mai greu. Traumele pe care le au în urma abuzurilor suferite sunt un impediment în crearea atașamentului între mamă și copil, în crearea relațiilor interpersonale. Aceste dificultăți ale beneficiarilor necesită mult efort din partea echipei, timp și implicarea tuturor persoanelor care sunt sau ar putea fi o resursă pentru mamă și copil.

O altă provocare pentru echipă sunt dependențele și bolile psihice, care fac reintegrarea cuplului mamă-copil foarte dificilă, în unele cazuri imposibilă, pentru că acestea au nevoie să fie ghidate tot timpul. Pentru fiecare caz se lucrează până la epuizarea tuturor posibilităților, de aceea centrul are o rată a cazurilor de reintegrare socială de circa 95%.

Un caz cu multiple dificultăți este cazul Anei, care a stat în centru 8 luni. Era o mamă conflictuală, agresivă cu cei din jur, pentru că a fost abandonată și respinsă de familia ei și de tatăl copilului. Ana mai are 2 copii de care este decăzută din drepturi, copiii fiind în îngrijirea bunicii.

Pe perioada plasării în centru, mama a învățat cum să aibă grijă de copil, cum să-și gestioneze resursele și să interacționeze cu oamenii din jurul ei. Echipa centrului a lucrat și cu mama Anei în scopul îmbunătățirii relației cu familia și al reintegrării cuplului mamă-copil în familie. Ana a ascuns sarcina de mama ei, nu se putea întoarce la ea pentru că îi era rușine, era speriată că autoritatea tutelară îi va lua și acest copil.

Integrarea mamei și a copilului în familie a fost un proces anevoios, pentru că bunica copilului nici nu voia să audă de fiica ei. După mai multe întâlniri și discuții, relația Anei cu mama ei s-a ameliorat, Ana a început să-și viziteze fiicele mai mari, iar fiicele veneau în vizită la ea împreună cu bunica. Cuplul mamă-copil a fost reintegrat în familia bunicii.

Pe durata acomodării în centru a Anei, s-a depus dosarul pentru înscrierea copilului la creșă. Acum, Ana lucrează, în timp ce micuțul se bucură alături de alți copilași de vârsta lui. E fericită că este acasă cu mama și copiii ei. Ne vizitează des la centru, aduce donații pentru copii (hainele mici pe care nu le mai poartă copiii ei) și ne-a spus că susținerea noastră a ajutat-o mult să-și schimbe modul de viață.

Dintre femeile care au beneficiat de sprijinul dumneavoastră, care v-a impresionat în mod deosebit?

Toate mamele mă impresionează cu puterea și curajul lor de care dau dovadă. De multe ori discutăm în echipă despre trecutul lor și situațiile traumatizante pe care le-au trăit (abandon, abuzuri de toate tipurile) și ne mirăm de rezistența și puterea cu care merg prin viață.

Cred că cel mai mult m-a impresionat Ioana, o mămică de 15 ani, care a venit la centru fiind însărcinată, alungată și abandonată de familie. O fată foarte isteață, care a avut o reușită școlară foarte bună și care visa să facă facultatea de economie. A stat în centru aproximativ un an, timp în care am reușit împreună să creăm un atașament sănătos între mamă și copil, să îmbunătățim relația cu părinții și să facem împreună planuri de viitor.

Părinții au fost de acord să aibă grijă de copil și Ioana a mers la liceu ca să-și continue studiile, iar apoi a ajuns și la facultate. Acum ea este un contabil de succes, s-a căsătorit, are o familie frumoasă în care cresc trei copii. Ne-a mărturisit că abandonul familiei în acele momente dificile pentru ea au făcut-o puternică și decisă să-și urmeze visele.

Ce i-ați indemna pe cei care doresc sa se informeze despre dificultățile și crizele care apar în sarcină?

I-aș îndemna să caute informații, persoane și organizații care au experiență și soluții pentru diferite situații, să nu i-a decizii pripite și să aibă credință. Majoritatea mamelor noastre ne-au spus că au avut gânduri să facă avort, dar acum nu-și pot imagina viața lor fără copil și că nu știu cum s-ar fi descurcat fără echipa centrului, care le-a fost de mare ajutor în acele momente grele.

Eu am patru copii și știu care sunt dificultățile din perioada maternității. Să ai pe cineva în preajmă în acele momente este cel mai important.

Ce vă bucură cel mai mult?

Cel mai mult mă bucură cum se schimbă mamele și copiii care vin la noi, constatăm de 11 ani că un mediu sigur și prietenos și atitudinea cu care sunt tratați oamenii schimbă comportamentul mamelor, felul lor de a fi și chiar înfățișarea. O mare bucurie pe care o trăim cu echipa este să vedem peste ani copiii mari împreună cu mamele lor.

Ce planuri de viitor aveți în cadrul Centrului?

Vrem să putem ajuta cât mai multe mame și copii, să le oferim în continuare servicii de calitate, dar și să le multiplicăm.

Centrul de Consiliere care funcționa în cadrul Programului „În brațele mamei” s-a transformat într-un Centru Multifuncțional care are o capacitate mai mare de asistență a familiilor, care în prezent susține familii din comunitate și persoane refugiate din Ucraina. Centrul Multifuncțional „Sfânta Ana” oferă consiliere psihologică, juridică, psiho-socială și materială, precum și serviciul „after school” și „drop off” pentru copii refugiați, dar și din comunitate.

Tot în cadrul Programului „În brațele mamei”, curând, vom deschide o creșă, care este o șansă în plus pentru reintegrarea socială a mamelor, mai ales a celor orfane sau pentru care familia nu este o resursă.

Misiunea Socială Diaconia este departamentul social al Mitropoliei Basarabiei și membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Centrul Maternal „În brațele mamei” al Misiunii Sociale Diaconia a asistat, în 11 ani de activitate, 167 de cupluri mamă-copil în situație de criză. Are capacitatea de a găzdui simultan 10 cupluri mamă-copil.

Misiunea Socială Diaconia mai pune la dispoziția celor mai motivate mame și găzduire secundară pe o perioadă determinată, la „Casa Maria”. Ele primesc consultanță până se integrează social.

