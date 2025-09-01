Mesajul tinerilor din Basarabia de Sud către PS Veniamin: A pus la inimile noastre dragostea de Biserică, țară și neam

Tinerii din Episcopia Basarabiei de Sud au adresat un mesaj de recunoștință în fața Preasfințitului Părinte Veniamin, care le-a oferit în șapte ani de păstorire, un exemplu de bucurie în comuniune:

„Preasfinția sa a pus la inimile noastre dragostea de Biserică, de țară și de neam, arătând că fără valorile credinței pierdem legătura cu Dumnezeu care ne-a creat, pierdem legătura cu trecutul și plutim în derivă pe marea vieții, pentru că suntem lipsiți de bucuria comuniunii între noi și cu Biserica Ortodoxă, pe care poetul Mihai Eminescu o numea mama poporului român”.

O pagină de istorie

Tinerii au subliniat importanța valorizării credinței, culturii și istoriei comune, evocând trecutul zbuciumat al Episcopiei Basarabiei de Sud, succesoare a vechii Episcopii a Cetății Albe-Ismail, reînființată după căderea regimului sovietic și recunoscută oficial în 2006.

„Din păcate, așa cum știți, destinul ne-a fost potrivnic, pentru că în anul 1944 granița Uniunii Sovietice s-a stabilit pe Prut, iar ierarhii, clericii și reprezentanții administrației au fost obligați să se refugieze în România. Au urmat ani grei de încercări, de ură și deznaționalizare, de propagandă și dezinformare, de frământări și sacrificii până la proclamarea independenței Republicii Moldova, în urmă cu 34 de ani, în 27 august 1991”.

„Astfel, după destrămarea Uniunii Sovietice, în condiții dificile, în urmă cu 33 de ani a fost posibilă reactivarea Mitropolia Basarabiei, iar, ulterior și a eparhiilor ei istorice, printre care și Episcopia Basarabiei de Sud, succesoare a Episcopiei Cetății Albe-Ismail, aceasta fiind reactivată în ziua de 8 februarie 2001 și recunoscută de autoritățile statului abia în noiembrie 2006. Episcopia păstorește sau cuprinde credincioșii din sudul Republicii Moldova și pe românii din Basarabia istorică”.

Frumoasa

Participanții ITO Basarabia au menționat eforturile depuse în zonă pentru păstrarea identității spirituale și naționale, rolul activ al Bisericii Ortodoxe în educație și viața socială, dar și frumusețea orașului Cahul, cu tradițiile și instituțiile sale culturale și educaționale.

„Orașul Cahul este amintit de multe ori în decursul secolelor, atât cu numele de Frumoasa și apoi cu cel de Cahul, satele din această zonă fiind în trecut una dintre moșiile mănăstirii Putna. În prezent, Cahulul se bucură de apreciere pentru reformele care au avut loc în ultimele decenii, aici desfășurându-și activitatea mai multe instituții importante, printre care la loc de cinste este Universitatea de stat B.P. Hașdeu. De asemenea, este cunoscut la nivel internațional Teatrul B.P. Hașdeu și Sanatoriul Nufărul Alb”.

Întâlnirea Tinerilor la Cahul

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Cahul, organizată în contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române și al Mitropoliei Basarabiei, a reunit peste 300 de tineri din eparhiile Patriarhiei Române, având loc pentru prima dată în sudul Republicii Moldova.

Scopul evenimentului este reunirea tinerilor din întreg spațiul românesc, încurajându-i să rămână statornici în fața provocărilor lumii și să trăiască în comuniune și respect reciproc.

Evenimentul este pus sub ocrotirea sfinților născuți în Basarabia și a mărturisitorilor care au suferit în temnițele comuniste, printre care Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul cetății Albe Ismail, canonizat în 2018.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud