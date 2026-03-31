Din întunericul războiului la nădejdea Învierii: Mesajul pascal al liderilor comunităților creștine din Ierusalim

Liderii comunităților creștine din Ierusalim, printre care și Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, au transmis un mesaj pascal prin care fac apel la pace în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Patriarhii și conducătorii Bisericilor din Ierusalim au subliniat gravitatea situației din regiune, arătând că „un nou și devastator război regional a aruncat din nou Țara Sfântă și întregul Orient Mijlociu în tulburare”.

„Fiecare zi care trece a adus escaladări tot mai violente – un ciclu necruțător de moarte, distrugere și suferință cumplită”, au afirmat liderii religioși.

Potrivit mesajului, consecințele conflictului sunt alarmante pentru comunitatea creștină din regiune: „Un întuneric adânc a cuprins regiunea noastră, sufocant ca aerul din mormântul pecetluit al lui Hristos cel răstignit. Însăși nădejdea pare să ne fi părăsit”.

Moartea nu are ultimul cuvânt

Liderii comunităților creștine din Ierusalim au evidențiat dimensiunea pascală a speranței creștine.

„Așa cum ne învață Scriptura și cum ne descoperă credința noastră, pustietatea mormântului nu a fost sfârșitul istorisirii. Moartea nu a avut ultimul cuvânt. Prin puterea lui Dumnezeu, Hristos a înviat biruitor din mormânt, zdrobind legăturile păcatului și ale morții”.

„Celor care privesc cu credință spre Domnul Cel Înviat, Dumnezeu le dăruiește o naștere din nou spre o nădejde vie (cf. 1 Pet. 1:3)”, se mai arată în mesaj.

Încetarea imediată a vărsării de sânge

Reprezentanții Bisericilor din Ierusalim au făcut un apel direct la comunitatea internațională: „Îi îndemnăm pe credincioși și pe toți oamenii de bunăvoință să lucreze și să se roage neîncetat pentru alinarea nenumăratelor mulțimi din Orientul Mijlociu și din întreaga lume, care suferă grav din cauza ravagiilor acestui război”.

„De asemenea, îi chemăm să susțină și să mijlocească pentru încetarea imediată a vărsării de sânge și pentru ca dreptatea și pacea să biruiască în cele din urmă în regiunea noastră sfâșiată de război”.

Întreaga zonă a orașului vechi din Ierusalim, ce cuprinde locuri sfinte pentru creștini, evrei și musulmani, rămâne în continuare închisă pentru turiști și pelerini, în urma tensiunilor de securitate declanșate la finalul lunii februarie, potrivit NDTV.

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Sursa foto: Doxologia.ro