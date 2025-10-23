Catedrala Națională, cea mai mare realizare din istoria modernă a României, spune Mitropolitul Andrei

Catedrala Națională, „această ctitorie pentru veșnicie, cum o numește Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cea mai mare realizare din România în vremurile moderne și contemporane”, transmite Mitropolitul Andrei al Vadului, Feleacului și Clujului în apropierea evenimentului de sfințire a picturii sfântului lăcaș.

„Ca să se ajungă la acest moment a fost nevoie de mult zbucium și dăruire și acum toate s-au împlinit”, subliniază Înaltpreasfinția Sa.

„Este dificil să facem rezumatul tuturor eforturilor ce s-au depus, dar, rezumativ, vine în ajutor Tudor Arghezi: Altarul ca să fie și pietrele să ție, / Cer inima și viața zidite-n temelie.”

„Pe bună dreptate, Nicolae Noica, referindu-se la această lucrare unică, și-a intitulat cartea de prezentare Catedrala Mântuirii Neamului – Istoria unui ideal”, adaugă Părintele Mitropolit Andrei, care amintește istoria realizării acestui edificiu emblematic de la idee la construcția propriu-zisă.

„Anul acesta, pe 26 octombrie, va avea loc marele eveniment de sfințire al ansamblului Catedralei, al picturii interioare și de proslăvire a Preasfintei Treimi, pe care O rugăm să aibă grijă de Biserica Ortodoxă Română”, încheie Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

De-a lungul timpului, eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din țară și din diaspora s-au numărat printre cei mai mari contributori la construirea Catedralei Naționale – adesea, cu fonduri din „bănuțul văduvei”.

De aceea, 8.000 de reprezentanți ai eparhiilor au locul asigurat la Sfințirea picturii duminică, 26 octombrie 2025. Ei vor ocupa esplanada din jurul Catedralei, în timp ce 2.500 de oameni ai Bisericii, oficiali ai statului și mari donatori vor participa la slujbă în interiorul sfântului lăcaș.

Pictura Catedralei Naționale este realizată în tehnica mozaicului, care are o durată mare de viață și o tradiție îndelungată în Biserică.



Foto credit: Mitropolia Clujului