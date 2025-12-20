Mesajul IPS Petru cu ocazia împlinirii a 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a transmis un mesaj de recunoștință și bucurie, vineri, cu ocazia împlinirii a 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

În cuvântul său, IPS Petru a subliniat faptul că această zi este mai mult decât aniversarea unui act administrativ: este o conștientizare a unei lucrări sfinte, întru tămăduirea unei răni adânci a vieții bisericești românești.

„Această aniversare nu se limitează la o rememorare a unui act administrativ, ci ne amintește de asumarea unei lucrări sfinte, plămădite în jertfă, răbdare și credință, prin care o rană adâncă a vieții bisericești românești din acest spațiu a început să fie tămăduită întru adevăr și comuniune”, a spus IPS Petru.

Ierarhul și-a exprimat recunoștința și respectul pentru membrii Adunării Eparhiale de la Chișinău care au cerut Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

„Mulți dintre aceștia au cunoscut alături de noi prigoana, marginalizarea și răutatea, atât din partea regimurilor vremii, cât și din partea unor frați de slujire care nu au înțeles atunci ce înseamnă jertfa pentru înaintași, pentru identitatea națională, pentru limbă și pentru valorile spirituale ale acestui pământ binecuvântat”, a transmis Mitropolitul Petru.

Rănile Ortodoxiei din Basarabia vor fi vindecate

Înaltpreasfinția Sa i-a menționat și pe preoții „vrednici, harnici și iubitori de popor, care au reușit să adune în jurul lor comunități frumoase, responsabile și mărturisitoare de adevăr”.

„Împreună, ca într-o adevărată familie duhovnicească, cler și credincioși se ostenesc să trăiască și să propovăduiască Evanghelia prin slujire liturgică statornică, misiune, cultură, filantropie și implicare socială, fiind aproape de toți oamenii și prezenți în realitățile concrete ale societății contemporane”, a adăugat Mitropolitul Basarabiei.

IPS Petru și-a exprimat nădejdea în viitorul Mitropoliei Basarabiei și lucrarea acesteia în popor.

„Privim înainte cu nădejde și cu responsabilitate, conștienți că mai sunt multe de împlinit spre slava lui Dumnezeu și spre binele poporului binecredincios”.

„Avem însă încredințarea că rănile pe care încă le poartă Ortodoxia din Basarabia vor fi tămăduite, iar Mitropolia Basarabiei va rămâne, și în viitor, singura mărturie a continuității canonice și ecleziale românești, a fidelității față de valorile Ortodoxiei și a misiunii de a sluji, cu discernământ și jertfelnicie, lui Dumnezeu și oamenilor”, a concluzionat ierarhul.

Mesajul integral al Mitropolitului Basarabiei poate fi citit aici.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei

