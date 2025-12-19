În data de 19 decembrie se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992.

Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a avut loc într-un context dificil, la inițiativa clericilor și credincioșilor români din Basarabia, reuniți în Adunarea Eparhială de la Chișinău.

Adunarea a hotărât reluarea activității mitropoliei istorice și l-a ales pe Preasfințitul Părinte Petru Păduraru, Episcop de Bălți, ca locțiitor de mitropolit.

Scurt istoric

Istoria Mitropoliei Moldovei începe la începutul secolului al XV-lea, când, în 26 iulie 1401, Patriarhia Ecumenică a recunoscut Mitropolia Moldovei ca Biserică autonomă, condusă de un ierarh român, Mitropolitul Iosif, fratele domnitorului Alexandru cel Bun. Teritoriul canonic al mitropoliei se întindea atunci între râurile Milcov și Nistru.

După Marea Unire din 1918, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, în anul 1919, ca unitatea națională să se reflecte și în viața bisericească, astfel încât eparhiile din Basarabia, Bucovina, Ardeal, Banat, Crișana și din părțile ungare să facă parte din Biserica Ortodoxă Română autocefală.

Înființarea și întreruperea activității

Mitropolia Basarabiei a fost înființată oficial prin Decretul Regal nr. 1942 din anul 1925, cu jurisdicție asupra teritoriilor dintre Prut și Nistru, în timp ce Mitropolia Moldovei cuprindea spațiul dintre Milcov și Prut.

Odată cu instaurarea regimului sovietic în Basarabia, în anul 1944, Mitropolitul Efrem Enăchescu a fost constrâns să părăsească scaunul mitropolitan. Activitatea Mitropoliei Basarabiei a fost întreruptă timp de aproape o jumătate de secol, fără ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să recunoască însă desființarea acesteia.

După reactivarea din anul 1992, Mitropolia Basarabiei a solicitat în mod repetat recunoașterea oficială din partea autorităților statului Republica Moldova. Aceasta a fost obținută abia în anul 2002, în urma unei hotărâri favorabile pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei