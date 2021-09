Mesaje de felicitare adresate Patriarhului României la 14 ani de la întronizare

Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit joi, 30 septembrie 2021, paisprezece ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al României. Aniversarea a fost serbată în cadru restrâns. Patriarhul a liturghisit în Paraclisul Reședinței Patriarhale, apoi a participat la o slujbă de Te Deum în altarul exterior de pe Colina Bucuriei.

După rugăciune, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a făcut o retrospectivă în care a subliniat că cei 14 ani de păstorire ai Patriarhului Daniel au fost „benefici pentru societatea românească marcată de multiple crize”.

Tot PS Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul de felicitare transmis de Președintele României. În continuare, a luat cuvântul Consilierul Romeo Moșoiu care a transmis felicitările Ministrului Educației, Sorin Câmpeanu. De asemenea, Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a rostit un discurs aniversar.

Redăm integral cele trei mesaje de felicitare:

Mesajul Președintelui României

Cu prilejul aniversării întronizării Preafericirii Voastre, vă adresez sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate și rodnicie în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Bisericii Ortodoxe Române.

Într-un an dificil, în care pandemia de COVID- 19 a pus viața fiecăruia dintre noi la grea încercare, credința și solidaritatea noastră au fost importanți stâlpi ai speranței. Inspirați de valorile pe care și Ortodoxia le susține, îmi exprim așteptarea ca, prin eforturi comune, să găsim soluții pentru depășirea crizei sanitare cât mai curând posibil și cu cât mai puține suferințe.

Doresc să reînnoiesc prețuirea mea față de misiunea pastorală pe care v-ați asumat-o, în slujba comunităților ortodoxe din țară și din diaspora. Apreciez, totodată, preocuparea pe care ați manifestat-o de-a lungul timpului pentru consolidarea relației de colaborare dintre Stat și Biserica Ortodoxă Romană în împlinirea binelui comun. Rolul Preafericirii Voastre în dezvoltarea dialogului cu celelalte culte legal recunoscute în România este, de asemenea, unul de cea mai mare importantă pentru climatul general de înțelegere și toleranță, atât de necesar societății noastre.

Pentru toate acestea, la împlinirea vârstei de 70 de ani, m-am bucurat să vă acord cea mai înaltă distincție a Statului Român, a cărei deviză este „In fide salus”. Vă doresc, Părinte Patriarh Daniel, să purtați acest mesaj de prețuire a credinței mulți ani de acum înainte!

Klaus Werner Iohannis

Președintele României

Mesajul Ministrului Educației

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia celor 14 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem cele mai calde urări de sănătate, împliniri pastorale în slujba credincioșilor români, precum și realizarea marilor proiecte sociale și educaționale pe care le aveți în desfășurare!

Acest moment aniversar ne oferă ocazia de a reconfirma aprecierea pe care v-o purtăm pentru întreaga activitate din cea mai înaltă demnitate bisericească, pentru prezența consecventă și consistentă în spațiul social și educațional în calitate de păstor al Bisericii Ortodoxe, pentru contribuția substanțială la promovarea valorilor creștine în societatea noastră!

Vă asigurăm de întreaga prețuire, de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre și vă doresc la acest moment de sărbătoare,

Întru mulți și fericiți ani!

Sorin Mihai Câmpeanu

Ministru

Mesajul Secretarului de Stat pentru Culte

Având privilegiul de a cunoaște îndeaproape de peste trei decenii activitatea Preafericirii Voastre atât din poziția de consilier prezidențial pentru Culte cât și din aceea de secretar de stat pentru Culte, consider o datorie de onoare să Vă exprim și cu acest prilej întreaga gratitudine pentru efortul constant de a da cât mai multă consistență parteneriatului dintre Biserică și Stat și de a pune această relație în termenii unui pragmatism vizionar.

În activitatea Preafericirii Voastre se remarcă o deplină deschidere și înțelegere pentru cooperare și dialog între Biserică și Stat. Așa cum în mod deosebit ați subliniat cu ocazia Conferinței Internaționale „Biserica și Statul în Uniunea Europeană”, „relația de parteneriat cu Statul este în principal una de parteneriat social, mai precis de cooperare în folosul societății, în general. Numeroase monumente istorice ecleziastice au fost consolidate și restaurate, biserici noi au fost edificate, o importantă structură de asistență socială și medicală a Bisericii este în prezent funcțională, instituții de învățământ teologic și confesional au fost înființate în întreaga țară, iar românii din afara granițelor țării sunt ajutați în eforturile lor de a-și menține identitatea religioasă, culturală și lingvistică.

Aceste realizări se datorează și sprijinului constant al statului român, prin Guvernul României – Secretariatul de Stat pentru Culte și prin alte autorități publice centrale și locale. Dorim să continuăm și să intensificăm această cooperare benefică pentru poporul român”(*1).

În aceste momente festive aș dori să evidențiez efortul, dăruirea și tenacitatea pe care Preafericirea Voastră le depuneți pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Națională, onorând cum se cuvine memoria eroilor români care au făcut posibilă împlinirea marilor idealuri naționale ale Independenței și Unirii, oferindu-le românilor șansa de a se bucura de un monument-simbol al istoriei, identității, speranțelor și valorilor care ne unesc.

Aniversarea a 14 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre are loc într-o perioadă în care întreaga societate și instituțiile statului trebuie să țină piept valului de pandemie ce a năvălit peste omenire, generând boală, teamă, panică, suferință.

Consider o datorie de conștiință să subliniez și cu acest prilej faptul că suntem recunoscători pentru înțelepciunea deciziilor pe care Preafericirea Voastră Ie-a luat în această perioadă dificilă, oferind soluții de acomodare a vieții bisericești la noile realități impuse de pandemie.

Încercând la această aniversare să numim, într-o sinteză, pilonii pe care se înalță statura personalității Preafericirii Voastre aș putea spune că aceștia sunt: o știință de carte de înaltă ținută academică, o profundă trăire duhovnicească în spiritul marilor părinți ai Bisericii și o gândire vizionară proprie marilor bărbați de stat.

La aniversarea celor 14 ani de Patriarhat, Vă transmit Preafericirea Voastră, din partea mea și a colegilor din Secretariatul de Stat pentru Culte, urări de sănătate, mulți ani spornici cu aceeași putere de muncă și pilduitoare devoțiune față de Biserica Ortodoxă și de neamul românesc.

La mulți ani, Părinte Patriarh Daniel!

Victor Opaschi

Secretar de Stat pentru Culte

*1. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „The neutral democratic state and autonomous religious denominations cooperate for the wellbeing of society în general”, în volumul State and Religious Denominations în the European Union, Editura Basilica, 2019, p. 364.

La finalul ceremoniei aniversare, Patriarhul Daniel a subliniat că „nu contează numărul anilor, ci folosirea timpului”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu