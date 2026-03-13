Mesajul unui profesor de religie pentru tineri: Credința în Dumnezeu nu e doar scut în fața provocărilor, ci ne și vindecă

Denis Vlad, profesor de religie și consilier parlamentar, le transmite tinerilor importanța credinței în Dumnezeu pentru a face față provocărilor vieții, dar și pentru vindecare.

Profesorul a afirmat că există numeroase exemple care demonstrează că o credință puternică în Dumnezeu oferă nu doar reziliență emoțională, ci și fizică.

„Avem atâtea exemple, cărți și experiențe care demonstrează că o credință puternică în Dumnezeu nu doar că ne oferă un scut împotriva provocărilor emoționale, ci ne și vindecă”.

„Le recomand mai mereu elevilor mei cartea lui Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, unde, prin experiența autorului, se demonstrează faptul că spiritualitatea contribuie la reziliența emoțională. Mai mult, credința și spiritualitatea nu ne oferă doar reziliență emoțională, ci și fizică”.

„Avem nenumărate mărturii, chiar și în rândul supraviețuitorilor ororilor Fenomenului Pitești, unde mai toți spuneau că forța lor de a supraviețui a fost dată de credința în ceva mai presus decât ei, și anume Dumnezeu”, a explicat Denis Vlad.

Fără repere morale, ajungem în bătaia vântului

În opinia profesorului, fără repere morale devenim vulnerabili din punct de vedere emoțional.

„Din punctul meu de vedere, reperele morale sunt scheletul pe care sufletul nostru se așază. Sau, cum le mai spuneam elevilor mei, sunt rădăcina care ne hrănește. Fără această rădăcină ajungem în bătaia vântului și mergem acolo unde vântul ne poartă, fie că ne place sau nu”.

„Cred că fragilitatea emoțională apare atunci când suntem în această bătaie a vântului. Dacă avem o rădăcină bine așezată, și mă refer aici la valori morale, atunci știm și putem discerne ce și unde vrem să facem. Devenim stăpâni pe noi și nu suntem ușor influențabili”, a transmis Denis Vlad.

Foto credit: Facebook / Denis Vlad

