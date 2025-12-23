În memoria eroilor din 1989: Candele aprinse în Piața Revoluției din Capitală

Piața Revoluției din Capitală a fost luminată sâmbătă seară de candele aprinse în memoria eroilor care au luptat pentru libertatea țării în decembrie 1989.

La evenimentul comemorativ a participat și Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, care a apreciat că în cei 36 de ani de la Revoluție, orașul s-a transformat semnificativ.

„Vreau să-i felicit pe cei de la Străzi pentru oameni, asociația care a avut inițiativa de a elibera acest loc de mașini, pentru că este un eveniment de conștientizare a acestui loc. Și faptul că au îmbinat ideea de a reda orașul pietonilor cu momentul istoric al Revoluției mi se pare cheia succesului”, a spus Primarul Bucureștiului.

Manifestarea, intitulată „Grădina Amintirilor”, a fost organizată de Primăria Municipiului București, împreună cu Asociația „Străzi pentru oameni” și Muzeul Ororilor Comunismului în România.

În zilele de 20, 21 și 22 decembrie au fost oficiate slujbe de pomenire în biserici, inclusiv la Catedrala Patriarhală, și la monumentele eroilor revoluției din toată țara.

Revoluția din decembrie 1989

Revoluția a izbucnit la Timișoara în data de 16 decembrie 1989, protestele evoluând în ample manifestări anticomuniste la nivel național, începând cu 21 decembrie.

Pe lângă lozinci, mulți dintre cei care au ieșit în stradă au rostit rugăciuni, cu voce tare sau în taină; acestea au devenit un simbol al speranței și al credinței în momente de cumpănă.

Revoluția română din 1989 rămâne un moment unic în istoria recentă a Europei, fiind singura schimbare de regim din Europa de Est marcată de violență, numărând peste 1.100 de morți și răniți.

Foto credit: Primăria Capitalei