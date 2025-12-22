PS Paisie Sinaitul: Credința și jertfa tinerilor din decembrie 1989 au adus libertatea noastră de azi

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, la Catedrala Patriarhală din București, o slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției Române din 1989. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a evidențiat moștenirea morală a celor care s-au jertfit în urmă cu 36 de ani, accentuând legătura dintre libertate și credința în Dumnezeu.

Ierarhul a subliniat faptul că majoritatea celor care au ieșit în stradă au fost tineri care au manifestat nu doar curaj, ci și o credință profundă.

„Acești tineri au arătat nu numai curaj, ci și foarte multă credință, moștenită de la părinții și bunicii lor. De aceea, în mod spontan, au strigat în multe locuri din țară: Dumnezeu este cu noi! ori au îngenuncheat în fața catedralelor și a bisericilor rostind rugăciunea Tatăl nostru!”

PS Paisie Sinaitul a subliniat că sângele vărsat în orașe precum București sau Timișoara reprezintă fundamentul moral pe care se sprijină prezentul și viitorul României, marcând tranziția țării de la teama dictaturii către libertate.

„Acum 36 de ani, în acel decembrie care a schimbat cursul istoriei, România a ieșit din întunericul fricii prin lumina jertfei. Sângele vărsat atunci, pe caldarâmul Pieței Universității din București, sau în alte orașe, pe străzile și treptele catedralei din Timișoara, nu a fost doar un preț al libertății, ci fundamentul moral pe care noi putem clădi azi prezentul și viitorul țării”, a menționat ierarhul.

Eroii dintre noi

Episcopul vicar patriarhal a punctat faptul că eroii Revoluției nu au fost figuri abstracte, ci oameni obișnuiți, studenți și părinți, a căror singură armă a fost convingerea că libertatea merită sacrificiul suprem.

„Eroii din decembrie 1989 nu au fost figuri de legendă, ci au fost oameni reali, oameni simpli: studenți cu visuri frânte, părinți care au ieșit în stradă pentru viitorul copiilor lor, tineri care au înfruntat tancurile cu pieptul gol și cu o singură armă în mână – credința că Vom muri și vom fi liberi!”.

„Datoria noastră nu este doar să le rostim numele înscrise pe pomelnice, ci să purtăm amintirea lor ca pe o busolă interioară, care să ne amintească mereu că demnitatea unui popor se construiește pe credință, adevăr și curaj”, a explicat PS Paisie Sinaitul.

Totodată, mesajul lăsat de aceștia este unul al demnității, învățându-ne că libertatea trebuie apărată zilnic și că nicio formă de dictatură nu poate înfrânge dorința unui popor de a trăi în adevăr.

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Reperul moral pentru noile generații

Pentru tinerii de astăzi, jertfa din 1989 trebuie să funcționeze ca un punct de reper într-o lume fragmentată. Dragostea de țară, spiritul de sacrificiu și dorința de dreptate sunt valori care trebuie să ne ghideze, consideră PS Paisie Sinaitul.

„Într-o lume tot mai fragmentată, jertfa lor ne reamintește de valorile care ne unesc: credința în Dumnezeu, dragostea de țară, spiritul de sacrificiu și dorința neobosită de a trăi într-o societate bazată pe dreptate”.

„Fiecare coroană de flori pe care o depunem în memoria lor, fiecare rugăciune și fiecare lumânare pe care o aprindem reprezintă o promisiune: aceea că nu vom uita. Că jertfa lor nu a fost în zadar”, a spus Episcopul vicar patriarhal.

Ierarhul a subliniat necesitatea ca libertatea să fie întotdeauna însoțită de responsabilitate.

„Să ne ajute Dumnezeu să unim libertatea cu responsabilitatea, dragostea de țară cu solidaritatea și demnitatea națională!”, a conchis Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

