Matisse, Renoir și Picasso pot fi admirați la Universitatea din Târgu Jiu într-o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a vernisat joi expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși”, care cuprinde reproduceri și albume cu operele unor artiști precum Henri Matisse, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Salvator Dali și Pierre-Auguste Renoir din colecția George Șerban.

La deschiderea din Aula Mare a Universității au luat parte rectorul instituției, prof. Luminița Popescu, reprezentanți ai autorităților locale și județene și invitați din mediul academic.

Prof. Augustin Semenescu, cadru didactic la Universitatea Politehnică din București, a susținut o alocuțiune, în care a vorbit despre legătura dintre inginerie și sculptura lui Constantin Brâncuși.

La rândul său, prof. univ. Ioan Opriș, istoric, și-a exprimat dorința de a vedea construit un muzeu dedicat operelor lui Constantin Brâncuși.

Brâncuși, în text și imagine

Pe lângă marii maeștri ai artei universale, vizitatorii pot admira albume fotografice cu operele lui Constantin Brâncuși și cu atelierul său de la Paris.

De asemenea, se poate citi și răsfoi volumul „Brâncuși – Artistul care transgresează toate hotarele”, semnat de cercetătoarea Doina Lemny, unul dintre cei mai reputați specialiști în viața și opera sculptorului român.

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși, Universitatea din Târgu Jiu a editat un album omagial, care poate fi răsfoit de către vizitatorii expoziției.

Expoziția este deschisă până pe 19 mai, iar orarul de vizitare este 10:00 – 14:00. Intrarea este liberă.

Foto credit: UCB Târgu Jiu

