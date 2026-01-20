Materic digital: Sfintele lunii ianuarie (II)

În cel de-al doilea articol dedicat prezentării sfintelor lunii ianuarie veți găsi exemple de femei, atât din primele secole ale creștinismului, cât și din perioada modernă, modele de mărturisitoare, cuvioase sau nebune pentru Hristos.

Sf. Mc. Agnia din Roma – 21 ianuarie

Sfânta Agnia s-a născut în secolul al III-lea, într-o familie de creștini din Roma. A ales să ducă o viață curată, care se reflectă și în numele pe care îl purta și care în limba greacă înseamnă „curat, pur”. Numele ei a fost asociat și cu termenul latin „agnus”, adică miel, simbol al curăției, reprezentat adesea în icoanele sfintei.

Sfânta Agnia L-a mărturisit pe Hristos la o vârstă fragedă de 12 sau 13 ani, după ce a refuzat să se lepede de El în fața prefectului Romei. Drept răzbunare, a fost dezbrăcată și dusă la o casă de desfrânare, dar Dumnezeu a ocrotit-o. A făcut să-i crească părul care i-a acoperit trupul și de asemenea, i-a oprit în mod minunat pe bărbații care doreau să se apropie de ea.

Unul dintre aceștia, după unele surse chiar fiul prefectului, a murit pe loc, lovit de puterea unui înger. Dar cu rugăciunile Sfintei Agnia, tânărul a înviat. Văzând această minune, în jur de 160 de păgâni au devenit creștini.

Alți închinători la idoli au cerut însă moartea ei, iar după mai multe chinuri, sfânta a primit cununa muceniciei. Părinții ei i-au îngropat trupul pe Via Nomentana, unde mai târziu fiica Sfântului Constantin cel Mare, Constanția, a ridicat o biserică, după ce s-a vindecat. Biserica există și în prezent și este cunoscută drept „Sant’Agnese fuori le mura” (Sfânta Agnia din afara zidurilor), unde se păstrează moaștele ei. Sfântul său cap se păstrează în Biserica „Sant’Agnese in Agone”, din Piazza Navona, Roma, unde se pare că ar fi locul martiriului său.

De asemenea, la mormântul Sfintei Agnia a fost mucenicită și prietena sa, Sfânta Emerențiana, care a fost omorâtă cu pietre și care este pomenită în data de 23 ianuarie.

Sf. Ambrozie al Mediolanului a compus în cinstea Sfintei Agnia un imn, care constituie și o sursă de informații cu privire la biografia ei.

Sf. Cuv. Xenia din Petersburg – 24 ianuarie

Sfânta Xenia a trăit în secolul al XVII-lea ca o „nebună pentru Hristos”. După moartea soțului său, a renunțat la tot confortul lumesc și a ales să străbată străzile cartierelor sărace ale Petersburgului, desculță, îmbrăcată, vară și iarnă, în haine ponosite, fără adăpost deasupra capului, precum Mântuitorul.

Însă Dumnezeu o însoțea peste tot și prin ea săvârșea numeroase minuni. Când sfânta intra într-un magazin, câștigul zilei creștea, când săruta un copil bolnav, acesta se însănătoșea.

În prezent, Sfânta Xenia este îndrăgită de numeroși credincioși pentru grabnicul ei ajutor în rezolvarea multor probleme actuale ale oamenilor și în vindecarea suferințelor trupești. Credincioșii vin să-i ceară ajutorul la mormântul său din Cimitirul Smolensk (Sankt Petersburg), de unde iau pământ sau ulei de la candelă.

Sfânta Xenia este recunoscută ca grabnică ajutătoare pentru găsirea unui loc de muncă și pentru întemeierea unei familii.

Sf. Cuv. Paula de la Roma – 26 ianuarie

Descendentă a unei familii de seamă din cetatea Romei, Sfânta Paula s-a născut în 347. A fost căsătorită de timpuriu și a avut cinci copii, între care Sfânta Blesila, pomenită în 22 ianuarie.

La vârsta de 32 de ani a rămas văduvă și a decis să urmeze exemplul Sfintei Marcela, o altă văduvă din Roma, care își transformase palatul într-o mănăstire. De asemenea, a stabilit o legătură duhovnicească cu Fericitul Ieronim și Sfântul Epifanie din Salamina, care, prin istorisirile lor despre monahii din Egipt și Palestina, au aprins în sufletul femeii dorința de viață pustnicească.

După moartea neașteptată a Sfintei Blesila, a pornit în călătoria către Țara Sfântă, unde urma să-și împlinească chemarea. Alături de fiica Eustochia și de alte fecioare, a mers mai întâi în pelerinaj prin Cipru, Antiohia, Siria și Palestina, aflându-se sub îndrumarea Fericitului Ieronim.

În Țara Sfântă, i-a cercetat pe pustnici o lungă vreme, apoi s-a stabilit la Betleem, unde a înființat trei așezăminte monahale pentru femei și unul pentru bărbați, fiind inspirată de exemplul Sfintei Melania de pe Muntele Măslinilor.

A stabilit o rânduială în obștile de maici, a învățat ebraică și a continuat studiul Scripturii sub îndrumarea Fericitului Ieronim, care a viețuit în mănăstirea de bărbați întemeiată de ea. Sfânta Paula a fost cunoscută pentru milostenia pe care o făcea și pentru grija pe care o arăta celor bolnavi sau săraci.

A îndurat și o mucenicie de zi cu zi din cauza unei boli și a altor încercări, precum pierderea a încă doi copii.

După mai bine de 20 de ani petrecuți în asceză în Țara Sfântă, a trecut la Domnul în anul 404, la vârsta de 56 de ani. Ultimele sale cuvinte au fost: „Vremea secerișului a venit. Cred că voi vedea bunătățile Domnului, în pământul celor vii.” (Psalmul 26:13).

Fericitul Ieronim a scris viața Sfintei Paula la scurt timp după trecerea la Domnul, fiind adresată fiicei ei, Eustochia, și comunităților monahale pe care le înființase în Betleem.

Sf. Maria din Gatchina – 26 ianuarie

Sfânta Maria s-a născut în familia unui negustor din Sankt-Petersburg spre finalul secolului al XIX-lea, fiind botezată cu numele Lidia. Suferințele au început de la o vârstă fragedă. Când avea trei ani, și-a pierdut tatăl, iar pe când era încă elevă s-a îmbolnăvit de encefalită, apoi de boala Parkinson, reumatism și gută, astfel încât a fost nevoită să își susțină examenele în scaunul cu rotile.

Sora mai mică, Iulia, și fratele, Vladimir, i-au fost alături în anii de suferință care au urmat. Pentru a facilita îngrijirea ei, s-au mutat în afara orașului, într-o localitate mai mică, Gatchina. În 1922, la metocul din Gatchina al unei mănăstiri, Lidia a fost tunsă în monahism cu binecuvântarea Mitropolitului Venianim de Petrograd, care a devenit la rândul lui sfânt, fiind martirizat de bolșevici.

Trupul ei era complet imobilizat și cea mai mică atingere îi provoca durere, dar nu s-a plâns niciodată. Boala a făcut-o mai blândă, smerită și ascultătoare. A determinat-o să se retragă în sine și să se roage mai mult. Singurul lucru pe care îl putea face era să vorbească, însă cu greutate. Astfel, Domnul i-a oferit darul de a-i consola pe ceilalți, în special pe cei care sufereau de depresie. Un profesor mărturisește despre oameni depresivi care ieșeau de la întâlnirea cu sfânta luminoși și veseli, el însuși fiind vindecat de o depresie teribilă, ca și cum o „tumoare duhovnicească” ar fi fost îndepărtată din sufletul său.

În fiecare zi, mulțimi de oameni veneau să-i ceară ajutorul, așteptându-și răbdători rândul. Mulți îi aduceau bani și mâncare, pe care sfânta le împărțea celor săraci.

Pe data de 19 februarie 1932, Sfânta Maria și fratele ei au fost arestați de poliția politică a regimului bolșevic, fiind acuzați de acțiuni contrarevoluționare. Cu toate că era paralizată, brațele i-au fost răsucite la spate și a fost trasă de la patul ei până la camionetă. Fratele ei a fost trimis într-un lagăr din Siberia timp de 5 ani, iar sfânta a trecut la Domnul la scurt timp de la arestare.

Celor care îi aduceau pachete la închisoare li s-a spus într-o zi că maica „a murit în spital”, însă este cunoscut faptul că prizonierii vulnerabili erau mai degrabă exterminați.

A fost înmormântată în Cimitirul Smolensk din Sankt Petersburg, într-un loc inițial necunoscut. Moaștele sale au fost găsite abia în martie 2007 și mutate în Catedrala „Sfântul Pavel” din Gatchina.

Sf. Marciana Împărăteasa – 27 ianuarie

Se cunosc puține informații despre viața Sfintei Marciana, iar cele despre originea sa se află sub semnul întrebării. Conform unei scrieri a unui consul roman, aceasta ar fi provenit dintr-un mediu modest și ar fi avut un alt nume. S-a căsătorit cu viitorul împărat Iustin I, iar această alianță a impus schimbarea numelui cu unul mai semnificativ, Eufimia. De altfel, ambii soți erau susținători ai deciziilor Sinodului de la Calcedon, unde Sfânta Muceniță Eufimia înfăptuise o minune.

Când Iustin I a urcat pe tronul de la Constantinopol, în 518, atât el, cât și soția lui aveau deja o vârstă înaintată. Ca împărăteasă, a primit titlul Flavia Aelia Marcia, de unde și numele sub care este cunoscută în sinaxare, Marciana. Din corespondența împărătesei cu episcopii Romei se mai desprinde o trăsătură a acesteia, evlavia, întărită de ridicarea unei biserici în cinstea Sfintei Eufimia, unde a fost și îngropată. De asemenea, în unele sinaxare este menționată ca „soția lui Iustin Întâiul, care multă milostenie a făcut”.

Sursele hagiografice menționează că nu ar fi avut copii, de aceea Sf. Marciana l-a susținut pe nepotul său ca moștenitor al tronului, viitorul împărat Iustinian I.

Se pare că Sfânta Marciana a trecut la Domnul în 523 sau 524, fiind urmată la scurt timp de soțul său, în 527.

Sf. Cuv. Pelaghia cea nebună pentru Hristos de la Diveevo – 30 ianuarie

În copilărie a suferit de o boală care a ținut-o la pat o vreme îndelungată. După ce și-a revenit, a început să se comporte straniu, ca și cum ar fi fost o altă persoană. Mai târziu, mama ei a înțeles că așa se manifesta încă de atunci nebunia ei pentru Hristos.

La vârsta de 19 ani a fost obligată să se căsătorească. Dorind să o ajute cu aparenta sa boală psihică, soțul Pelaghiei a dus-o la Sfântul Serafim de Sarov. Cuviosul a avut o lungă conversație privată cu ea, iar la final a îndemnat-o să meargă la mănăstirea Diveevo pentru a avea grijă de „orfanele” lui.

Sfânta Pelaghia a continuat să se comporte ca mai înainte: se ruga în fața ușilor închise ale bisericii, dădea toți banii pe care îi avea săracilor, petrecea nopțile în rugăciune, hoinărea pe străzi și era adesea batjocorită.

În 1837, după moartea Sfântului Serafim, a fost primită în obștea mănăstirii Diveevo, unde și-a continuat nevoința ca nebună pentru Hristos: spărgea geamurile chiliilor, se dădea cu capul de pereții clădirilor, mergea desculță, se hrănea numai cu pâine și apă și nu lua niciodată parte la mesele de obște. Unele maici și-au dat seama de taina ei și o cinsteau numindu-o „mămică”, iar maica stareță se sfătuia adesea cu ea.

Sfânta Pelaghia a fost înzestrată cu multe daruri prin care îi ajuta pe ceilalți. A vindecat bolnavii, a prorocit, a stins un foc de la distanță, iar, după cuvântul Sfântului Serafim de Sarov, „multe suflete s-au salvat prin mijlocirea ei”.

După 20 de ani de asceză, la sfatul Sfântului Serafim de Sarov care i s-a arătat, s-a retras într-o chilie pentru liniște și rugăciunea inimii. A trecut la Domnul în 30 ianuarie 1884, după ce s-a învrednicit să primească Sfânta Împărtășanie de la un înger.

În timp, a devenit cunoscută drept un „al doilea Serafim” sau „Serafimul Sfântului Serafim”.

Sf. Cuv. Marcela din Roma – 30 ianuarie

Sfânta Marcela s-a născut într-o familie nobilă din Roma, în jurul anului 325. A fost căsătorită, dar a rămas văduvă după numai șapte luni.

Auzind de la Sf. Atanasie cel Mare, care era exilat la Roma, despre viețuirea monahilor din Est, precum Sf. Antonie sau Sf. Pahomie, aceasta a hotărât să ducă o viață ascetică în mijlocul cetății.

Și-a transformat palatul într-o mănăstire și a trăit acolo alături de alte văduve și fecioare, care o considerau maica lor duhovnicească. Prin exemplul ei, mai multe case sau palate din cetate s-au transformat în astfel de spații dedicate ascezei și dobândirii virtuților, astfel încât unele sinaxare spun că Roma “a devenit un al doilea Ierusalim”.

Un alt aspect important din viața ei este întâlnirea cu Fericitul Ieronim, care i-a tâlcuit pasaje din Sfânta Scriptură și care i-a devenit îndrumător și prieten. Sursele hagiografice menționează că uneori rolurile se inversau, cuvioasa având la rândul ei multe cunoștințe. Aceștia au purtat o corespondență din care se mai păstrează nouăsprezece scrisori ale Fericitului Ieronim către Sfânta Marcela.

Sfânta Marcela a fost una din victimele invaziei goților, care au torturat-o fără să țină cont de vârsta ei înaintată. Sfânta a primit aceste încercări cu pace, temându-se doar pentru tânăra sa ucenică, Sf. Principia, în brațele căreia se spune că a trecut la Domnul, în jurul vârstei de 85 de ani.

Se mai păstrează de asemenea o scrisoare a Fericitului Ieronim către Sf. Principia, datată în 412, în care acesta laudă virtuțile Cuvioasei Marcela.

Sf. Mc. Aura – 30 ianuarie

Se găsesc puține informații despre viața Sfintei Aura sau Hrisi, după cum este cunoscută în sinaxarele grecești. Aura, care în latină înseamnă „adiere”, „strălucire” și, Hrisi, care în greacă înseamnă „cea de aur”, desemnează aceeași idee de lumină și strălucire.

Se pare că Sfânta Aura provenea dintr-o familie nobilă și a trăit în secolul al III-lea, în vremea împăratului Claudiu al II-lea.

Aceasta era creștină în ascuns și se îngrijea de creștinii prigoniți. A fost, la rândul ei, arestată, iar sinaxarele grecești menționează că a trecut printr-o serie de chinuri cumplite: maxilarele i-au fost sparte cu pietre, spatele i-a fost străpuns cu bile de plumb, iar rănile arse cu lumânări aprinse.

Sfânta Aura a fost martirizată alături de alți creștini, precum Sf. Mc. Ipolit, papă al Romei. Acestora li s-au legat mâinile și picioarele și au fost aruncați în adâncurile mării.

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