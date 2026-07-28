Sf. Paraschevi Romana cinstită la biserica din Salina Târgu Ocna

Biserica din Salina Târgu Ocna, aflată la 240 m sub pământ, și-a cinstit a doua ocrotitoare, pe Sf. Mc. Paraschevi din Roma.

Utrenia și Sfânta Liturghie au fost oficiate de un sobor de preoți condus de părintele Nicolae Zaharia, protopop de Onești. A fost oficiat apoi un Parastas pentru ctitorul principal al bisericii, ing. Milea Cernea, precum și pentru toți minerii adormiți în Domnul.

„Urmând exemplul lui Hristos, vom putea face din puțin mult, din cinci pâini și doi pești să hrănim mulțimi de oameni. Cum putem face acest lucru? Punând dragoste în darul nostru, vom putea face ca puținul nostru să însemne mult pentru aproapele nostru”, a spus Părintele protopop Nicolae Zaharia.

„Și astfel, având dragoste, cineva se va hrăni de la noi cu un cuvânt bun, altul cu o îmbrățișare, iar altul cu o pâine. Nimeni nu va pleca gol de la noi, cum nimeni nu a plecat vreodată gol de la Hristos.”

„Cum vom reuși să hrănim pe alții? Exact așa cum a făcut Hristos, rugând pe Dumnezeu. Să îndrăznim ca la un Tată, cerând puțin și El va ști să ne dea mult, cerând esențialul și El ne va dărui totul”, a subliniat Protopopul de Onești.

Părintele protopop și-a exprimat recunoștința față de conducerea Salinei Târgu Ocna și în special doamnei director Mirela Talabă.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului