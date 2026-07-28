PS Ioan Casian către românii din Canada: Noi nu facem altceva decât ceea ce Hristos Însuși ne-a învățat și lăsat

„Noi nu facem altceva decât ceea ce Hristos Însuși ne-a învățat și lăsat”, a subliniat Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, duminică, la Parohia românească „Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Newmarket, provinica Ontario, Canada.

Preasfinția Sa a explicat că minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, relatată în Evanghelia Duminicii a 8-a după Rusalii.

„Nu întâmplător această pericopă este așezată în rânduiala liturgică a Bisericii, pentru că ea descoperă sensul profund al Tainei pe care o săvârșim la fiecare Sfântă Liturghie. Ea vorbește despre comuniunea noastră cu Dumnezeu și despre comuniunea dintre noi, ca mădulare ale aceleiași Biserici”, a spus ierarhul.

Prefigurare a Sfintei Liturghii

Episcopul Canadei a arătat că gesturile săvârșite de Mântuitorul la înmulțirea pâinilor (luarea darurilor, binecuvântarea, frângerea și împărțirea lor) se regăsesc în rânduiala Sfintei Liturghii.

„Minunea înmulțirii pâinilor nu este doar o dovadă a puterii dumnezeiești a lui Hristos, ci și o prefigurare a Sfintei Liturghii. Evanghelia ne arată, pas cu pas, gesturile pe care Mântuitorul le săvârșește și care aveau să devină, peste veacuri, însăși rânduiala celei mai mari Taine a Bisericii”.

„Transformarea darurilor, pâinea și vinul, în Trupul și Sângele Domnului este lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este taina cea mare a Bisericii”, a spus ierarhul.

Lucrare vie și neîntreruptă

Preasfințitul Părinte Ioan Casian a evidențiat apoi că Sfânta Liturghie reprezintă lucrarea vie și neîntreruptă a lui Hristos în Biserică.

„Sfânta Liturghie nu este o simplă comemorare a gesturilor făcute de Hristos, păstrată din respect pentru trecut. Ea este însăși lucrarea lui Hristos, pe care Biserica o continuă neîntrerupt. Hristos Însuși – Trup și Sânge – sunt dăruite slujitorilor și credincioșilor spre întărire, vindecare și spre viața veșnică”.

„De aceea, atunci când cineva întreabă de ce Biserica nu schimbă după bunul plac rânduiala ei sau de ce păstrează cu atâta fidelitate gesturile liturgice primite din vechime, răspunsul este unul singur: pentru că noi nu facem altceva decât ceea ce a făcut Hristos”, a spus Preasfinția Sa.

Fiecare este chemat să devină sfânt

Vorbind despre originea și identitatea Bisericii, Episcopul Canadei a afirmat că aceasta își are temelia în Hristos, iar Sfintele Taine sunt săvârșite prin lucrarea Lui.

„Biserica nu există pentru că oamenii au hotărât să întemeieze o comunitate religioasă. Biserica există pentru că Hristos a întemeiat-o. Oamenii pot crea organizații, asociații sau comunități de rugăciune. Pot citi Scriptura și pot vorbi frumos despre Dumnezeu. Dar Taina prefacerii pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Domnului nu este lucrare omenească. Ea este lucrarea lui Dumnezeu”.

Ierarhul a subliniat că „în ultimii ani, Biserica ne-a pus înainte numeroase modele de sfințenie: ierarhi și monahi, cuvioși și cuvioase, domnitori și domnițe, mame, soții, oameni simpli, fiecare dintre ei trăind în condiții diferite și purtând responsabilități diferite”.

„Fiecare dintre noi este chemat să devină sfânt, acolo unde Dumnezeu l-a așezat, în propria familie, comunitate și slujire”, a spus la final Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei