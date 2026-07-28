Biblioteca Metropolitană București a deschis un hub de educație digitală

Biblioteca Metropolitană București a deschis CompassHub în zona Piața Iancului, un nou spațiu de educație digitală gratuită, destinat copiilor, tinerilor, adulților și seniorilor.

Spațiul poate fi folosit gratuit de ONG-uri, școli, cadre didactice și formatori independenți pentru traininguri, ateliere, seminare și întâlniri de lucru, cu condiția ca activitățile organizate să fie gratuite pentru participanți.

Noul hub urmărește dezvoltarea competențelor digitale și accesul echitabil la educație pentru toate vârstele. Activitățile pot include ateliere de alfabetizare digitală, siguranță online, utilizarea responsabilă a tehnologiei, inițiere în aplicații digitale și programe legate de inteligența artificială.

CompassHub

Potrivit prezentării proiectului, spațiul are o capacitate de până la 25 de persoane și este dotat cu mobilier modular, televizor pentru prezentări, Wi-Fi gratuit, aer condiționat și o zonă pentru pauze.

Hub-ul este realizat de Biblioteca Metropolitană București în parteneriat cu Asociația Young Initiative, cu sprijinul HP, prin YMCA Europe și YMCA România.

Conceptul de design și amenajarea spațiului au fost realizate de Sundazed Interiors.

CompassHub funcționează în zona Piața Iancului, la sediul Bibliotecii „Lucian Blaga”, aflat pe Șos. Mihai Bravu nr. 116, cu intrare din Bd. Pache Protopopescu nr. 133.

Foto credit: Biblioteca Metropolitană București