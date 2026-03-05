Masteranzii Facultății de Teologie din București au oferit daruri și mărțișoare vârstnicilor de la Centrul Luxab

Studenții programului de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București au desfășurat joi o activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din Capitală.

Beneficiarii, precum și doamnele angajate în cadrul centrului, au primit din partea studenților mărțișoare, flori, fructe, cărți de rugăciune și iconițe cu chipul Maicii Domnului.

„Prin această activitate am adus un strop de lumină și speranță la acest început de primăvară celor care sunt găzduiți aici, arătând, prin această implicare și solidaritate, dragostea creștină care se împlinește prin fapte”, a transmis Filip-Hristofor Cane, reprezentantul studenților de la masterul „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă”.

„Programul de master Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă urmărește îmbinarea formării teologice cu implicarea concretă în viața comunității, promovând valorile credinței, ale compasiunii și ale grijii față de aproapele, ca expresii vii ale spiritualității creștine trăite în mod autentic”, a adăugat studentul.

Familia creștină

La activitate a participat și părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației Creștine „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” și slujitor la capela centrului.

„Ca în fiecare an, la centrul Luxab din București se organizează o serie de evenimente cu ocazia venirii primăverii. Anticipat zilei de 8 martie, s-a organizat în acest loc încă o acțiune foarte frumoasă”, a declarat pentru Trinitas TV preotul.

Părintele Alexandru Ivan a subliniat și sensul mai larg al familiei creștine: „Având în vedere că ne aflăm în anul pastorației familiei creștine, este important să subliniem faptul că familia creștină este formată din totalitatea oamenilor și iată că, de data aceasta, în familia noastră de la centrul Luxab au venit studenții Facultății de Teologie și au bucurat rezidenții”.

O zi minunată

Directoarea centrului Luxab, Tania Ivan, a apreciat gestul studenților și bucuria adusă beneficiarilor.

„Astăzi am avut bucuria să-i avem invitați pe masteranzii de la Facultatea de Teologie ai programului Spiritualitate Creștină și Viață sănătoasă. Ne-au bucurat cu daruri pe care le-au pregătit cu multă dragoste pentru beneficiarii centrului nostru. Doamnele au fost foarte încântate să primească atâta atenție, grijă și multe vorbe frumoase”.

„A fost o zi minunată, așa cum de fiecare dată încercăm să le oferim tuturor celor care sunt cazați la noi în centru. Mulțumim pe această cale tuturor celor implicați și îi mai așteptăm și cu alte ocazii să ne calce pragul și să ne bucure de câte ori vor avea ocazia”, a mărturisit directoarea centrului de îngrijire.

Activități filantropice

Această acțiune se înscrie în seria de activități filantropice ale Masterului „Spiritualitate Creștină și Viață sănătoasă” al Facultății de Teologie din București.

Programul a început în luna februarie cu Conferința „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”, susținută de Părintele Damaschin Grigoriatul din Sfântul Munte Athos și va continua cu Conferința „Lucrarea tămăduitoare a muzicii: ascultare și vindecare a sufletului”, susținută de profesorul Nicolae Gheorghiță și conferențiarul Radu Ciprian Țincu.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu