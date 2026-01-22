Masteranzii Facultății de Teologie din București organizează evenimente cultural-duhovnicești cu invitați de renume

Studenții de la programul de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București organizează în lunile următoare mai multe manifestări cu specific cultural, duhovnicesc, dar și caritabil.

Este vorba despre o serie de evenimente dedicate mărturisirii credinței, filantropiei și vindecării sufletești prin muzică.

„Acest program de studiu urmărește formarea unor persoane capabile să îmbine cunoașterea științifică cu trăirea spirituală, devenind sprijin și lumină pentru cei aflați în suferință”, explică Filip-Hristofor Cane, reprezentantul studenților de la masterul „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă”.

„Masterul nostru ne învață că sănătatea adevărată cuprinde atât trupul, cât și sufletul, iar responsabilitatea noastră este să cultivăm iubirea și milostenia în toate acțiunile noastre.”

Program

19 februarie, ora 17:00 – Conferința „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”, susținută de Părintele Damaschin Grigoriatul din Sfântul Munte Athos.

5 martie, ora 12:00 – Activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din Capitală, desfășurat în spiritul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

19 martie, ora 18:00 – Conferința „Lucrarea tămăduitoare a muzicii: ascultare și vindecare a sufletului”, susținută de prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță și conf. univ. dr. Radu Ciprian Țincu.

La finalul celui de al treilea eveniment, va cânta Formația Academică de Muzică Bizantină „Psalmodia” a Universității Naționale de Muzică din București, dirijată de prof. univ. dr. habil. Nicolae Gheorghiță și dr. Cătălin Cernătescu, Cercetător Științific gradul III.

