Mărturisirea ca prezență a omului care trăiește cu Hristos: Monahul Damaschin Grigoriatul la București

Părintele Damaschin Grigoriatul a vorbit joi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”. Monahul athonit a explicat că „mărturisirea este o prezență a unui om care trăiește cu Hristos”.

„Cele mai autentice, frumoase și folositoare de suflet mărturisiri sunt ale sfinților noștri care trăiesc acum în lume. Prin aceste pilde noi putem lua învățătură pentru viața noastră, ca să trăim cum au trăit sfinții noștri: și noi putem urma viața lor.”

Prin pilde din viața sfinților de ieri și de azi, ne inspirăm să trăim și noi o viață plină de har și bogată duhovnicește, a adăugat monahul.

Conferința Părintelui Damaschin Grigoriatul a deschis seria de activități organizate în Postul Mare de studenții de la programul de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

„Mâine-poimâine, studenții vor fi preoții, episcopii, muncitorii lui Hristos, slujitorii Bisericii Ortodoxe și cred că toți oamenii care iubesc pe Dumnezeu vor avea nevoie să audă pildele cuvioșilor și sfinților care sunt în această viață contemporani și putem să urmăm exemplul lor: așa cum au trăit, și noi trebuie să urmăm viața”, a declarat Părintele Damaschin Grigoriatul pentru Trinitas TV.

Despre post

Invitatul a oferit și câteva sfaturi despre post. „Postul are un singur scop: să unim postul cu viața personală duhovnicească. Așa au făcut și sfinții”, a amintit el.

„Știți că, dacă un om mănâncă mult, după nu mai poate să facă rugăciunea. Avem nevoie de post, ca să fie mintea mai curată, mai ușoară, și așa vom putea face rugăciunea curată, cuminte și cu harul lui Dumnezeu.”

Pe parcursul conferinței, monahul a vorbit despre sfinții pe care i-a cunoscut – între care Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria și Sf. Dumitru Stăniloae – despre misiunea sa în Africa și despre descoperirea culturii duhovnicești românești, care l-a determinat să învețe limba română și să viziteze de 40 de ori țara noastră.

O prietenie duhovnicească

În 1977, la Mănăstirea Grigoriu a ajuns cartea Arhimandritului Ioanichie Bălan, Pateric Românesc. Atunci, Părintele Damaschin Grigoriatul s-a mirat să afle că există sfinți și în afara Bisericii Greciei.

Starețul său i-a dat binecuvântare să învețe limba română, iar el s-a dus la Schitul Prodromu, unde l-a cunoscut pe Sf. Cuv. Petroniu Prodromitul, care știa limba greacă și i-a dăruit o carte de gramatică românească și un dicționar românesc.

În cele din urmă, Părintele Damaschin Grigoriatul a publicat Patericul Românesc în greacă. Astfel, au apărut bucuria și dorința de a cunoaște mai multe despre România.

Prima vizită în țara noastră a făcut-o în timpul regimului comunist. Atunci, arhim. Ioanichie Bălan i-a dat ascultare să publice o carte despre pelerinajul lui în România, care a fost publicată în Grecia în 1986.

„Așa a apărut o înrudire și dragoste între două popoare: grec și român”, a subliniat monahul.

Părintele Damaschin Grigoriatul este cunoscut și pentru misiunea pe care o face pe continentul african începând din 1990. „Lucrăm unde este nevoie să ajutăm oamenii, deoarece și africanii vor găsi drumul spre mântuire”, a spus el.

Viața sănătoasă presupune transfigurarea inimii

Seria de activități organizată de masteranzii teologi va continua în martie.

„Masterul nostru ne învață că sănătatea adevărată cuprinde atât trupul, cât și sufletul, iar responsabilitatea noastră este să cultivăm iubirea și milostenia în toate acțiunile noastre. Într-o lume marcată de grabă și fragmentare interioară, suntem chemați să redescoperim unitatea dintre viața duhovnicească și responsabilitatea față de aproapele”, a spus la final gazda conferinței, Filip-Hristofor Cane, reprezentantul studenților de la masterul „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă”.

„Formarea noastră nu se limitează la acumularea de informații, ci urmărește transfigurarea inimii și asumarea unei slujiri concrete în Biserică și în societate. Înțelegem că adevărata vindecare începe dinlăuntru, prin întoarcerea la Hristos, Izvorul vieții și al păcii.”

Următorii invitați ai studenților vor fi prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță și conf. univ. dr. Radu Ciprian Țincu, care vor vorbi despre puterea vindecătoare a muzicii.

