Premierea liceenilor de la Olimpiada „Cultură și Spiritualitate Românească”: Loc de întâlnire între cuvânt și credință

Premierea elevilor de liceu participanți la Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” a avut loc sâmbătă la Satu Mare. Organizatorii au transmis că municipiul a devenit „un loc de întâlnire între cuvânt și credință”.

Festivitatea de premiere a avut loc la Cineplexx Shopping City Satu Mare și a reunit elevii participanți, profesorii coordonatori, membrii comisiei centrale și organizatorii competiției, într-un moment care a marcat încheierea etapei naționale a concursului școlar.

La ceremonia de premiere au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și ai Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Ceremonia a fost moderată de părintele Radu Pop, inspector școlar pentru disciplina Religie, și de Năstaca Scopeț, inspector școlar pentru Limba și literatura română în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.

În deschiderea evenimentului, cei doi au transmis un mesaj despre semnificația zilelor petrecute împreună de participanți: „Ne aflăm astăzi la momentul împlinirii, acela în care osteneala devine rod, iar rodul devine recunoaștere”.

Reprezentantul Patriarhiei Române, părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, i-a felicitat pe toți elevii participanți, oferind Diploma și medalia Anului omagial al pastorației familiei creștine pentru elevii cu cele mai mari punctaje obținute în cadrul competiției.

Activități culturale și recreative

Pe parcursul olimpiadei, elevii au participat nu doar la probele competiționale, ci și la un program educativ și cultural menit să completeze dimensiunea formativă a concursului.

Participanții au vizitat Castelul Károlyi din Carei, au avut un moment de reculegere la Mănăstirea Scărișoara și au luat parte la o activitate de tip Treasure Hunting prin principalele repere culturale ale orașului.

Seara dedicată întâlnirii și dialogului dintre participanți a fost completată de un recital folk și de vizionarea filmului „La vita è bella”, prezentat de organizatori ca un prilej de reflecție asupra speranței și demnității umane.

Programul artistic al festivității a fost susținut de elevii Luca Mărginean și Alexandra Sorian de la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului