Viața, darul lui Dumnezeu și temelia unei comunități sănătoase: Marșul pentru Viață la Arad, Suceava și Timișoara

„Apărarea vieții nu este doar o inițiativă socială, ci o mărturisire de credință”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Marșul pentru Viață desfășurat sâmbătă la Arad.

„Viața este darul lui Dumnezeu și temelia pe care se clădește orice comunitate sănătoasă. Suntem chemați să ocrotim viața încă de la începutul ei, să fim aproape de cei aflați în dificultate și să arătăm, prin faptele noastre, că iubirea creștină înseamnă responsabilitate, jertfă și grijă față de aproapele.”

Ierarhul i-a întâmpinat pe participanți la Catedrala „Sf. Treime” din Arad, la finalul traseului. Marșul a început din Piața Avram Iancu, iar participanții au făcut o oprire simbolică la Secția de Obstetrică-Ginecologie din Arad, unde au înălțat rugăciuni pentru mame.

Evenimentul a fost organizat prin implicarea mai multor stakeholderi, între care Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului și Asociația „Tineri pentru viață”.

Un Marș pentru Viață a avut loc și în Parohia Săvârșin joi, 26 martie 2026. Au participat primarul comunei, elevi de la Liceul Tehnologic „Regele Mihai I” din localitate, alți tineri și credincioși din comunitate.

Un „Decalog” al vieții

La Suceava, Marșul pentru Viață a fost organizat sâmbătă, cu pornire de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” și punct final pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, unde discursurile și momentele artistice au fost moderate de Mihaela Apostol, artist popular și asistent social.

Au luat cuvântul pr. Andrei Mocanu, consilier eparhial, și Părintele Vasile Ioana, paroh al bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” din București. Au mai vorbit Traian Andronachi, Prefectul Județului Suceava, pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereul Protopopiatului Suceava I, și pr. consilier eparhial Constantin-Ciprian Blaga, delegatul Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților.

Părintele consilier a transmis mesajul chiriarhului sub forma unui Decalog la Marșul pentru Viață: „Vedeți în copilul zămislit o persoană, nu un proiect personal, fiindcă el nu este rezultatul unui plan, ci purtător al unui rost propriu, pe care sunteți chemați să-l descoperiți cu smerenie”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

„Deschideți-vă inima spre viață și sprijiniți atât copilul, cât și mama, deoarece aceasta este o responsabilitate a întregii comunități, ca în familie să se oglindească frumusețea și armonia creației dumnezeiești.”

A urmat un moment artistic deosebit susținut de artista Ioana Ignat, precum și un dar muzical oferit de Grupul „Folk D.O.R.” din Suceava.

Familii cu mulți copii din județ au primit Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, între care doamna Ana Hutopilă, mamă a 17 copii. De asemenea, au fost oferite premiile pentru Concursul Eparhial de Creație literară „Mărgăritare pentru darul vieții”.

Evenimentul a fost organizat de Sectorul Social Filantropic și Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În eparhie au mai avut loc și alte patru marșuri locale: la Rădăuți, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Și Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) a organizat Marșul pentru Viață pe Biciclete, duminică, 29 martie.

Viața, realitate plină de potențial

Traseul Marșului pentru Viață de la Timișoara a avut ca repere Parcul Carmen Sylva, Catedrala Mitropolitană și Prefectura Județului Timiș. Au participat preoți din eparhie, credincioși și membri ai unor organizații pro-viață.

La Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din oraș au susținut discursuri. Au vorbit ierom. Rafael Povîrnaru, lector la Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, și diac. Răzvan Fibișan, profesor la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din oraș.

„Viața nu este un accident și nici doar o simplă existență biologică, ci o realitate complexă, plină de potențial, de sensuri, de speranță și posibilități”, a spus diac. Răzvan Fibișan.

„În societatea cotidiană dominată de un ecran global multiplicat într-o diversitate de ecrane (cel al televizorului, al calculatorului, al internetului, al tabletei, al telefonului), în care individualismul și ego-ul se transformă într-un soi de cult al personalității, solidaritatea nu este doar un cuvânt frumos, nu este un ideal abstract și nici un lux moral rezervat vremurilor liniștite. Ea este o necesitate. Este o alegere zilnică. Solidaritatea nu cere sacrificii imposibile. Este curajul de a nu rămâne indiferent.”

La organizare au contribuit Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul și Sectorul Social ale Arhiepiscopiei Timișoarei.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului (deschidere articol)