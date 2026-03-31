Cursurile de prevenire a traficului de persoane dedicate elevilor s-au încheiat la Tg. Jiu cu un flash mob

Liceul Teologic din Târgu Jiu a desfășurat recent ultima activitate din proiectul „Cursuri de prevenire a traficului de persoane în cadrul seminariilor teologice din România”, finanțat de Fundația Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă din România (IOCC), în parteneriat cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Evenimentul a avut loc în Piața Prefecturii, în proximitatea Bisericii „Sfinții Voievozi” din Târgu Jiu. Programul a inclus un moment artistic coordonat de Arhid. Prof. Nicușor Lăzărică, o expoziție de artă sub îndrumarea profesorului Bogdan Rouă, și un flash mob organizat de prof. Claudia Arsenie și prof. Cosmina Țeporu, împreună cu pr. prof. Ionuț Pădureanu.

Coordonatoarele proiectului, doamnele Alexandra Mararu și Claudia Preduț, au vorbit despre importanța conștientizării și prevenirii traficului de persoane și au subliniat impactul pozitiv al unor astfel de inițiative atât asupra elevilor, cât și asupra societății în ansamblu.

În încheiere, părintele director Ștefan Vătafu a transmis mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, organizatorilor, părintelui inspector Neofit Stănciulescu, părintelui Vasile Buzuloiu, precum și tuturor celor implicați în realizarea proiectului.

Dintre cele 36 de seminarii și licee teologice participante în prima etapă, Liceul Teologic din Târgu Jiu s-a remarcat, fiind selectat pentru organizarea activității finale, ocupând un loc fruntaș între cele zece instituții desemnate.

Proiectul nu a fost unul strict de informare, ci și de formare a tinerilor pentru a deveni influențatori și mesageri ai responsabilității sociale. Scopul demersului este ca elevii să se protejeze de traficanți, dar și să disemineze informații relevante despre fenomen în rândul familiei, al apropiaților și al comunității.

Foto credit: Facebook / Liceul Teologic Târgu Jiu