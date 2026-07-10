Mănăstirea Putna aniversează 560 de ani de la punerea pietrei de temelie de către Sfântul Ștefan cel Mare

Mănăstirea Putna aniversează vineri 560 de ani de la punerea pietrei de temelie de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Considerată cea mai de seamă ctitorie a domnitorului Moldovei și unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe românești, mănăstirea a traversat peste cinci secole de istorie, devenind un simbol al credinței, culturii și identității naționale.

Piatra de temelie a fost pusă în data de 10 iulie 1466, iar biserica a fost finalizată în numai trei ani. Slujba de sfințire a avut loc în 3 septembrie 1469, după victoria obținută de Sfântul Ștefan împotriva tătarilor la Lipnic (astăzi în Republica Moldova) în același an.

Începuturile vieții monahale la Putna

Primii viețuitori ai mănăstirii au venit de la Mănăstirea Neamț, în frunte cu arhimandritul Ioasaf, care a devenit primul stareț al Mănăstirii Putna.

Tot aici au fost așezate primele morminte domnești. În biserică au fost înmormântați cea de-a doua soție a Sfântului Ștefan, Maria Asanina Paleologhina, Mitropolitul Teoctist, părinte duhovnicesc al domnitorului, doi dintre fiii voievodului, Bogdan și Petru, precum și primii stareți ai așezământului.

În perioada ștefaniană, Mănăstirea Putna a devenit un important centru cultural, unde au funcționat școli de copiere a manuscriselor, de broderie și de muzică bisericească ortodoxă. De-a lungul secolelor, mănăstirea a rămas strâns legată de voievozii Moldovei și a dat Bisericii numeroși ierarhi și duhovnici de seamă.

La Putna a fost călugărit Sfântul Teodosie de la Maniava, care avea să întemeieze și să conducă vestitul Schit Mare – Maniava (astăzi în Ucraina), iar în secolul al 17-lea aici a stat Sfântul Ierarh Ilie Iorest, viitor Mitropolit al Transilvaniei.

Secolul al 18-lea a adus o nouă perioadă de înflorire prin lucrarea Sfântului Iacob Putneanul, ales mai întâi Episcop de Rădăuți, iar apoi Mitropolit al Moldovei. El este considerat al doilea mare ctitor al mănăstirii.

Dominația austriacă și regimul comunist

După ocuparea Bucovinei de către Imperiul Austriac în anul 1774, viața monahală din regiune a fost profund afectată. Din numeroasele mănăstiri și schituri existente, doar Putna, Sucevița și Dragomirna au rămas deschise după reorganizarea impusă de autoritățile imperiale.

În pofida acestor încercări, Mănăstirea Putna a continuat să fie un sprijin pentru credincioșii care au rămas statornici în credința ortodoxă, iar după Marea Unire din 1918 și-a reluat locul firesc în viața României Mari.

Al Doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist au adus noi dificultăți. Decretul nr. 410 din 1959 a redus dramatic obștea mănăstirii, numărul viețuitorilor scăzând cu aproximativ 85% în doar doi ani și jumătate.

Cu toate acestea, mănăstirea și-a păstrat continuitatea vieții monahale, traversând această perioadă sub îndrumarea unor stareți luminați de Dumnezeu.

Renașterea Putnei după 1990

După căderea regimului comunist, Mănăstirea Putna a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. Una dintre primele inițiative a fost redeschiderea Schitului Sihăstria Putnei, devenit mănăstire în anul 2001.

Au fost înființate noi ateliere, printre care cel de pictură, iar lucrările de restaurare și extindere au continuat prin construirea de noi corpuri de chilii și înzestrarea așezământului cu cele necesare vieții monahale.

Un moment deosebit din istoria recentă a mănăstirii l-a constituit proclamarea solemnă, la Putna, a canonizării Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, în data de 2 iulie 1992, în prezența Patriarhului Teoctist și a numeroși ierarhi și slujitori.

În contextul momentului aniversar, la Mănăstirea Putna se desfășoară în perioada 9-12 iulie cea de-a 33-a ediție a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”.

Mănăstirea Putna rămâne una dintre cele mai importante vetre monahale ale României, loc de rugăciune, pelerinaj și memorie națională, păstrând vie moștenirea spirituală și culturală lăsată de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Foto credit: Mănăstirea Putna