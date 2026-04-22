Mănăstirea Nicula, gazdă a Masterclass-ului de Muzică Psaltică. Tema ediției: Sfintele femei în imnografia Bisericii

Mănăstirea Nicula va deveni, în perioada 11-17 mai 2026, gazda celei de-a patra ediții a Masterclass-ului de Muzică Psaltică. Tema ediției din acest an, „Sfintele femei în imnografia Bisericii: repertoriu, tehnică și interpretare”, propune o explorare detaliată a contribuției feminine în spațiul liturgic, prin prisma noilor canonizări și a specificului interpretativ.

Invitați de renume și cursuri specializate

Programul masterclass-ului include prelegeri și ateliere practice susținute de specialiști recunoscuți la nivel internațional: Prof. Dr. Georgios Konstantinou va susține cursuri despre genul diatonic, punând accent pe particularitățile și expresivitatea acestuia în tradiția psaltică.

Konstantinos Lanaras, colaborator al domnului Konstantinou, va prezenta tehnica isonului în muzica bizantină. Lect. Univ. Dr. Adrian Sîrbu va coordona ateliere dedicate slujbelor sfintelor femei recent canonizate.

Tenorul Călin Brătescu va oferi sesiuni de tehnică vocală pentru participanți.

Părintele diacon Cosmin-Vlăduț Mironescu, membru al Corului „Byzantion”, va susține, de asemenea, ateliere de tehnică și interpretare.

Momente liturgice și recitaluri

Experiența educațională va fi completată de participarea la viața liturgică a mănăstirii. Corul Academic „Byzantion” va oferi răspunsurile la strană în cadrul slujbei Privegherii din data de 16 mai și la Sfânta Liturghie din 17 mai.

Evenimentul se va încheia cu un recital de cântări specifice perioadei pascale, susținut de membrii corului.

Înscrieri și detalii

Persoanele interesate se pot înscrie în perioada 1 aprilie – 1 mai 2026. Potrivit organizatorilor, confirmarea participării se face prin achitarea unei taxe de înscriere de 100 de lei. Masa și cazarea participanților vor fi asigurate de Mănăstirea Nicula.

Mai multe informații se găsesc pe pagina evenimentului.

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Foto credit: Școala de Muzică Psaltică – Oașa / Facebook

