Mănăstirea Ghighiu va construi un centru social-cultural dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu: Cum poți ajuta?

Mănăstirea Ghighiu va construi un Centru Cultural-Social dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ca răspuns la numeroasele solicitări primite din partea credincioșilor și pelerinilor.

Așezământul va cuprinde 90 de locuri de cazare, sală de conferințe, sală de mese, o sală de expoziții și un mic paraclis.

Potrivit mănăstirii, proiectul este realizat de experți în domeniul arhitecturii, construcțiilor și monumentelor.

Maicile de la Ghighiu fac apel la persoanele binevoitoare să ajute la edificarea centrului prin donații în contul mănăstirii, cu mențiunea Centrul Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Donatorii vor fi pomeniți la Sfânta Liturghie.

Donațiile pot fi făcute în contul: IBAN RO36 RNCB 0857 0448 7694 0001.

Icoana Maicii Domnului de la Ghighiu

Mănăstirea Ghighiu deține în patrimoniul său una dintre icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului.

De-a lungul a peste șase decenii de când se află la mănăstirea prahoveană, numeroși credincioși care s-au rugat înaintea acestei sfinte icoane au mărturisit că au primit ajutor grabnic, vindecări trupești și sufletești, precum și întărire în credință.

Datorită acestor binecuvântări și minuni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința din 15 februarie 2018, introducerea în calendar a sărbătorii „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu”, cu zi de prăznuire anuală în Vinerea Luminată (Izvorul Tămăduirii).

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, cunoscută și ca Marica, a fost o personalitate feminină remarcabilă, mamă a 11 copii și soție devotată a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

După martiriul Brâncovenilor din 15 august 1714, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu nu și-a uitat nici o clipă soțul și cei patru fii ai săi. Permanent s-a rugat pentru ei și a căutat să găsească o cale spre a-i aduce înapoi în Țara Românească.

A reușit să aducă trupul Sfântului Constantin Brâncoveanu și să îl înmormânteze la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București.

În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, cu cinstire în data de 16 august.

Potrivit unui studiu publicat de Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și cele ale fiilor ei se află sub Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou.

Sursă foto: Mănăstirea Ghighiu