Mănăstirea Ceahlău va avea panouri fotovoltaice. Materialele au ajuns cu elicopterul la cota 1800

Arhim. Casian Florea, starețul mănăstirii de pe Muntele Ceahlău, a anunțat că obștea a reușit să strângă toate materialele necesare pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Acestea au ajuns la cota 1800 aduse cu elicopterul.

Mănăstirea nu s-a putut încadra în programele de finanțare din fonduri UE, iar cele de la guvern erau sistate, astfel că fondurile au fost strânse de la credincioși. Numai materialele adiacente – invertoare, acumulatori, sisteme de susținere și alte componente – au costat în jur de 100.000 lei.

„Încă o dată s-a adeverit că bănuțul văduvei are mare putere înaintea lui Dumnezeu atunci când este oferit din inimă curată și cu dragoste pentru Casa Domnului”, a scris părintele stareț pe pagina de Facebook a mănăstirii.

„Cu inimile pline de recunoștință, aducem slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru dragostea, jertfelnicia și sprijinul, pe care ni le-ați arătat în această lucrare atât de importantă pentru mănăstirea noastră.”

Mănăstirea are hramurile „Schimbarea la Față” și „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, aici având loc pelerinajul anual de sărbătoarea Schimbării la Față, când ierarhi, monahi și monahii, precum și mireni urcă la pas pentru a participa la Liturghia de hram.

Lucrări de reabilitare la Schitul Stănile

Lucrări de reabilitare se desfășoară și la Schitul Stănile, gospodăria așezământului monahal situată mai jos, în preajma cotei 1250-1300 de metri.

Condițiile meteo de pe Muntele Ceahlău sunt grele, cu multă umezeală în toate anotimpurile, astfel că în prezent se lucrează la izolarea bisericii cu câlți presați și placarea ei cu șindrilă (draniță), la îmbrăcarea ferestrelor cu ornamente sculptate în lemn și la consolidarea soclului de piatră. Lucrătorii mai au în plan placarea cu piatră a aleilor și un sistem de drenaj al apei.

„În vremuri în care lumea are tot mai multă nevoie de liniște, credință și rugăciune, păstrarea și înfrumusețarea unui locaș sfânt înseamnă păstrarea unei candele aprinse pentru generațiile care vin”, transmit părinții mănăstirii.

Toți donatorii sunt pomeniți necontenit atât la rânduiala Proscomidiei din cadrul Sfintei Liturghii, cât și la toate celelalte slujbe.

Donează

Cont IBAN: RO33RNCB0196027795270001

Banca: BCR

Beneficiar: Mănăstirea Binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt

Telefon: 0766 568 506

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Foto credit: Facebook / Mănăstirea Ceahlău