Urme ale unei mănăstiri bizantine au fost descoperite în Sudul Egiptului

Urme ale unei mănăstiri din perioada bizantină au fost descoperite recent în guvernoratul Sohag, din sudul Egiptului. Aceasta oferă noi informații despre organizarea și viața comunităților de călugări din Egiptul de Sus.

Ministrul Turismului și Antichităților din Egipt, Sherif Fathi, a subliniat că descoperirea reflectă bogăția patrimoniului istoric egiptean și diversitatea formelor de viață religioasă care au existat de-a lungul secolelor. Potrivit oficialului, astfel de descoperiri contribuie la dezvoltarea turismului cultural și la valorificarea siturilor arheologice mai puțin cunoscute.

Potrivit lui Mohamed Abdel-Badie, șeful Sectorului Antichităților Egiptene, au fost identificate clădiri dreptunghiulare orientate vest–est, interpretate ca chilii și spații de rugăciune. Unele clădiri aveau curți în partea sudică și construcții circulare, care ar fi putut fi folosite drept mese comune pentru călugări.

De asemenea, a fost identificată o construcție de mari dimensiuni, orientată est–vest, care ar fi funcționat ca biserică a complexului monahal. Edificiul era alcătuit din naos, cor și altar, cu o absidă semicirculară amplasată pe latura estică.

Mohamed Ismail Khaled, secretar general al Consiliului Suprem al Antichităților, a evidențiat importanța științifică a descoperirii, arătând că structura clădirilor indică un mod de locuire stabil și bine organizat, specific unei comunități monahale complete.

Conducătorul misiunii arheologice, profesorul Walid El-Sayed, a menționat că săpăturile au scos la iveală și numeroase artefacte, printre care amfore de depozitare, o bucată de ceramică având inscripții în limba coptă și fragmente de piatră gravate.

Foto credit: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities