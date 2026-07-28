A fost sfințită biserica Schitului „Sf. Pantelimon” de pe Transfăgărășan

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului și Episcopul Siluan al Ungariei au oficiat Sf. Liturghie luni, la Schitul „Sf. Pantelimon” de pe Transfăgărășan. Slujba a fost precedată de Sfințirea bisericii așezământului monahal, oficiată de Părintele Episcop Siluan.

„Sfântul Pantoleon, cum îl chema din naștere, cel cu puterea multă întru toate, asemenea leului, prin această nouă învățătură creștină și prin darul pe care Dumnezeu i l-a dăruit cu îmbelșugare, a reușit să tămăduiască oamenii mai mult decât prin știința medicală”, a spus Părintele Arhiepiscop Calinic în cuvântul de învățătură.

„În calendarele noastre există mai mulți dintre acești doctori fără de arginți, iar Sfântul Pantelimon se remarcă în mod deosebit.”

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat aprecierea și pentru „medicii de astăzi, care își închină viața pentru a învăța și a continua multe dintre lucrurile pe care înaintașii noștri înțelepți le-au lăsat în domeniul medicinei”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a oferit distincții principalilor binefăcători ai așezământului monahal.

„Am observat în istorie că, mai ales atunci când viața românilor a fost mai strâmtorată, ei și-au arătat echilibrul și vrednicia. Nu s-au lăsat cuprinși de disperare, ceea ce este foarte important. Mai mult decât atât, au zidit”, a spus chiriarhul Argeșului și Muscelului.

„Românii sunt mari ziditori, mari făuritori, începând cu căsuța lor și culminând cu altarele lui Dumnezeu, care sunt semănate la câmpie, la deal și la munte, din evlavia credincioșilor și din lucrarea împreună a clerului și a poporului, spre înfrumusețarea lumii văzute. Iar când frumuseții lumii văzute i se adaugă și câte un altar al lui Dumnezeu, cu atât mai mare este bucuria.”

Schitul „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon”, situat în apropierea Barajului Vidraru, la altitudinea de 1.000 metri, a fost înființat în anul 2012. Biserica sfântului așezământ a primit hramurile „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” și „Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului