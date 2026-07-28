Nou hram la o parohie maramureșeană: A fost pusă sub ocrotirea Sf. Martiri Brâncoveni

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a resfințit duminică biserica Parohiei Tămășești din comuna Ariniș, județul Maramureș, după lucrările de renovare realizate în ultimii trei ani. Cu acest prilej, ierarhul a acordat comunității un nou hram: „Sf. Martiri Brâncoveni”.

Părintele episcop a binecuvântat capela mortuară, lumânărarul și celelalte lucrări de sistematizare realizate în incinta parohială.

Preasfințitul Părinte Iustin a spus că a revenit în comunitatea din Tămășești după 28 de ani și a subliniat efortul credincioșilor pentru înnoirea bisericii: „Să ne bucurăm mult când comunități mici reușesc să facă lucruri mari”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o scenă amenajată în curtea bisericii, alături de un sobor de preoți: Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Cherasie Bertea, protopopul Atlanticului de Nord, Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului, Pr. Dorel Chiș, parohul comunității, și mai mulți clerici din eparhie.

Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre Evanghelia înmulțirii pâinilor și a peștilor și despre importanța Sfintei Euharistii pentru mântuirea omului.

S-au oferit distincții în semn de apreciere

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a evidențiat și implicarea părintelui paroh Dorel Chiș, care slujește în Tămășești de aproape 26 de ani: „Părintele Dorel Chiș, la 50 de ani de viață, a făcut o lucrare pe măsura unui sfert de păstorire”. Pentru activitatea pastorală și pentru lucrările realizate în parohie, Pr. Dorel Chiș a primit rangul de iconom stavrofor.

Părintele paroh a spus că lucrările reprezintă încununarea unei perioade de trei ani de eforturi, dar și a celor aproape 26 de ani de slujire în comunitate: „Dacă până acum am ridicat ziduri, de acum înainte o să zidim suflete”, a transmis Pr. Dorel Chiș.

Consiliul Parohial a primit Medalia Jubiliară „Justinian Arhiepiscopul”, iar mai mulți binefăcători au fost distinși cu Diploma Anului omagial.

Biserica a fost renovată integral la exterior, repictată în interior și a primit un nou iconostas. De asemenea, au fost refăcute Sfânta Masă, instalația electrică, acoperișul, aleile și împrejmuirea.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmanului