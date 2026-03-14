Mamele cu nou-născuți din Ungheni au primit daruri într-o acțiune pro-viață a Asociației „Sf. Ștefan cel Mare” – Hârja

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Hârja din județul Bacău a dăruit trusouri mamelor cu nou-născuți din Ungheni, Republica Moldova, într-o acțiune pro-viață.

Darurile au fost oferite vineri prin intermediul Fundației Doxa, reprezentată de părintele Ilie Cucu, și transmise Centrului de Sănătate Dănuțeni, secția de pediatrie, pentru a ajunge la mamele care trec pragul instituției medicale în aceste zile.

Șefa instituției medicale, Ambroci Aliona, și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit, evidențiind importanța unor astfel de inițiative pentru familiile aflate la începutul drumului.

„Prin astfel de gesturi, Biserica își arată grija față de mamă și copil și susține familiile care primesc în lume darul unui nou suflet. Această inițiativă se înscrie în efortul constant al Bisericii Ortodoxe Române de a cultiva respectul față de viață și de a încuraja responsabilitatea comunității față de mamele care își asumă cu demnitate și iubire vocația de a aduce pe lume și de a crește copii”, a subliniat părintele Ilie Cucu.

Preotul i-a mulțumit părintelui Ilarion Mâță, coordonatorul Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Hârja, și celor care au contribuit la ajutoarea proaspetelor mămici.

Potrivit Fundației Doxa, acțiunea desfășurată la Ungheni oferă un exemplu elocvent de colaborare între comunități, instituții sociale și cadre medicale, demonstrând că solidaritatea inspirată de valorile creștine aduce sprijin concret familiilor și întâmpină viața cu bucurie și responsabilitate.

Foto credit: Doxa.md