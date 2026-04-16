Aducerea Icoanei Maicii Domnului de la Sihla la Slobozia a adunat peste 5.500 de persoane în procesiune  

Aducerea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla la Slobozia a adunat miercuri peste 5.500 de persoane în procesiune.

Icoana a fost întâmpinată la Catedrala „Înălțarea Domnului” de Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor, împreună cu preoții eparhiei.

După slujba de Te Deum, ierarhul a mulțumit delegației condusă de Arhim. Pahomie, starețul Mănăstirii Sihla, și Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei pentru binecuvântarea pelerinajului.

„Bucuria noastră este însutită, fiindcă în mijlocul nostru a poposit Sfânta Icoană a sihaștrilor din Munții Neamțului, Sfânta Icoană care ocrotește Mănăstirea Sihla”, a spus PS Vincențiu.

În continuarea a avut loc procesiunea cu icoana către Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, care se pregătește de serbarea hramului, Izvorul Tămăduirii. Icoana Maicii Domnului a fost așezată într-un baldachin spre închinare.

Cu ocazia sărbătorii este desfășurat un program liturgic special, cu privegheri, Sfinte Liturghii arhierești și săvârșirea de acatiste.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor