Pelerinaj în Ialomița: Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla va fi adusă la Slobozia

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla va fi adusă în Săptămâna Luminată la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia.

Pelerinajul are loc cu ocazia hramului așezământului monahal, cinstit de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.

Programul manifestării se întinde pe șapte zile, din data de 15 aprilie, până pe 21 aprilie și cuprinde o serie de evenimente liturgice și culturale.

Icoana va fi întâmpinată în prima zi a pelerinajului, la ora 13:45, la Catedrala Episcopală, după care va fi oficiată slujba de Te Deum. De la ora 14:30, icoana va fi purtată în procesiune până la Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, unde va fi așezată spre închinare.

De hram, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor, împreună cu preoții și diaconii Permanenței Consiliului Eparhial și cu protopopii eparhiei.

Totodată, în Duminica Sfântului Apostol Toma, părinți consilieri de la Centrul Eparhial și preacuvioșii părinți stareți de la mănăstirile Eparhiei vor sluji împreună cu Preasfințitului Părinte Vincențiu.

În toată această perioadă, la Mănăstirea Slobozia vor fi săvârșite slujbe de priveghere, Acatistul Maicii Domnului și Taina Sfântului Maslu.

Programul pelerinajului și alte detalii pot fi consultate aici.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sloboziei și Călărașilor