Lucrările la prima biserică în stil maramureșean din Japonia continuă: A fost montată turla

Prima biserică ortodoxă românească în stil maramureșean construită în Japonia prinde tot mai mult contur, după ce marți a fost montată turla lăcașului de cult.

Anunțul privind montarea turlei a fost făcut de membrii Parohiei Ortodoxe Române din Tokyo, care au transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care au sprijinit până acum proiectul.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem până aici! Mulțumim și celor care ne vor ajuta și de acum înainte!”, au transmis reprezentanții comunității.

Potrivit acestora, lucrările sunt departe de a fi încheiate. În perioada următoare urmează montarea acoperișului, construirea scărilor, a catapetesmei și a pridvorului bisericii.

Lăcașul de cult este construit în apropierea primului cimitir ortodox din Japonia, amenajat de comunitatea românească din Minami-Alps, prefectura Yamanashi. Piatra de temelie a fost sfințită în luna martie de părintele paroh Daniel Corîu.

Toți cei care contribuie la ridicarea bisericii vor fi considerați ctitori și pomeniți la slujbele oficiate în acest loc.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română din Japonia