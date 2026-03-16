Românii au pus temelia pentru biserica primului cimitir ortodox din Japonia

După ce au cumpărat terenul și au amenajat primul cimitir ortodox din Japonia la Minami Alps, prefectura Yamanashi, membrii Parohiei Ortodoxe Române Tokyo construiesc tot acolo o biserică în stil maramureșean. Piatra de temelie a fost sfințită la finele săptămânii trecute.

Slujba a fost oficiată de Părintele Paroh Daniel Corîu, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfintitului Părinte Serafim, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Autonome din Japonia. În semn de respect, la ceremonie a asistat și preotul budist de la templul din vecinătate.

Construcția fundației va începe pe 1 Aprilie și va fi făcută de o firmă locală japoneză. Biserica propriu-zisă a fost realizată deja din lemn de meșteri din țară, apoi a fost dezasamblată și transportată în Japonia.

Instalarea și montarea bisericii în stil maramureșean se va face în perioada 29 Aprilie – 19 Mai, când vor veni din România și monahii care au ajutat la construirea ei. Tot în această perioadă va fi pusă și tabla pe biserică, lucrare realizată de o altă firmă japoneză.

Nu e ușor să construiești în Japonia

„Rugăciunile ne-au dat nădejde, ne-au dat curaj ca ceea ce ne stă înainte să nu ne tulbure sau să ne sperie. Până la acest moment festiv și până să vedem biserica de lemn din România sosită pe terenul din Yamanashi, am trecut prin multe încercări”, transmite parohul român din Tokyo.

„Am realizat că nu este ușor să construiești o biserică, mai ales în Japonia. Peste toate, puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au arătat biruitoare. În continuare, încercările și ispitele nu contenesc a ne cerceta, însă după ziua de sâmbătă avem mai multă nădejde că lucrările vor fi duse la bun sfârșit.”

Un efort de echipă

La construcția și amplasarea bisericuței în cimitirul ortodox din Japonia se lucrează de aproape doi ani. „Este un efort de echipă, un demers al comuniunii”, transmite Părintele Daniel Corîu.

„De aceea, pentru a-l duce la bun sfârșit, facem apel tot la comuniune și la întrajutorare. Cheltuielile ce urmează (construirea fundației, acoperișul bisericii, mâna de lucru, utilaje închiriate și altele neprevăzute) ne pun din nou la rugăciune și la rugăminte: fiți parte la proiectul acesta istoric și ajutați-ne să-l ducem la bun sfârșit!”

Toți cei care vor sprijini lucrările vor fi considerați ctitori și pomeniți la Sfintele Liturghii oficiate în acest loc. Parohul român din Tokyo își propune să oficieze prima liturghie în noua biserică la finele lunii mai 2026.

Cimitirul ortodox românesc este pus sub ocrotirea Sfintei Treimi și este deschis pentru ortodocșii de toate naționalitățile care vor să-și asigure odihna de veci conform religiei lor. Biserica va fi pusă sub ocrotirea Sfântului Dimitrie cel Nou și a praznicului Învierii Sfântului și Dreptului Lazăr.

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Foto credit: Parohia Tokyo