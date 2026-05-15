Crucea Roșie Română instalează 22 de defibrilatoare în universități, spitale și instituții publice din țară

Crucea Roșie Română a lansat un program național prin care vor fi instalate 22 de defibrilatoare semi-automate externe în universități, spitale și alte spații publice din 18 localități din România.

Potrivit unui comunicat de presă al organizației, primul defibrilator din cadrul programului a fost instalat miercuri în incinta Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București.

În Capitală, alte defibrilatoare urmează să fie amplasate la Palatul Parlamentului, Spitalul Clinic Colțea și la sediul central al Crucii Roșii Române.

Programul va continua în alte orașe din țară, printre care Constanța, Pitești, Ploiești, Craiova, Sibiu, Drobeta Turnu-Severin, Buzău, Deva, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Timișoara. Ultimele aparate vor fi montate la Galați și Brăila, în 22 mai.

Minutele fac diferența

Inițiativa urmărește reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardio-respirator, în condițiile în care utilizarea rapidă a unui defibrilator poate crește considerabil șansele de supraviețuire până la sosirea echipajelor medicale.

„Un defibrilator într-un spațiu public înseamnă, înainte de toate, timp câștigat pentru viață. Într-o situație de stop cardio-respirator, minutele fac diferența, iar accesul rapid la un astfel de echipament poate schimba radical șansele unei persoane aflate în pericol”, a declarat Adrian Halpert, director general al Crucii Roșii Române.

„Prin această inițiativă a Crucii Roșii Române, facem un pas concret către un campus mai pregătit să răspundă situațiilor de urgență și mai atent la protejarea vieții celor care ne trec zilnic pragul”, a spus conf. Mădălin Frunzete, prodecan al Facultății de Inginerie Medicală.

Reprezentanții Crucii Roșii Române au precizat că proiectul face parte dintr-un parteneriat mai amplu cu NEPI Rockcastle, încheiat anul trecut, care include atât montarea de defibrilatoare la nivel național, cât și organizarea de cursuri de prim ajutor pentru angajați.

