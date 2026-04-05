LIVE: Liturghia din Duminica Floriilor la Catedrala Patriarhală

Trinitas TV transmite în direct pe Facebook și Youtube Liturghia de Florii oficiată la Catedrala Patriarhală istorică din Capitală.

Slujba este oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a oficiat sâmbătă, în ajun, pe esplanada Catedralei Naționale, Vecernia praznicului, care a precedat Pelerinajul de Florii.

Duminica Floriilor reprezintă un moment crucial în urcușul Postului Mare, marcând trecerea de la perioada de pocăință și introspecție la Săptămâna Sfintelor Pătimiri al Domnului. Este o sărbătoare a bucuriei, dar și o anticipare a jertfei.

Ramurile purtate de credincioși simbolizează faptul că și ei Îl recunosc pe Hristos ca Împărat și Îl invită să intre în viața și sufletul lor. Din această duminică, credincioșii încep să-L urmeze pe Hristos, împăratul lor, pe Drumul Crucii.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu