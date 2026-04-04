Patriarhul Daniel: Purtând ramurile binecuvântate de Florii, să simțim că fiecare dintre noi este pelerin al Luminii Învierii

„În Săptămâna Sfintelor Pătimiri, care urmează, suntem chemați să primim în sufletele noastre iubirea lui Hristos cel smerit și blând, jertfelnic și iertător”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sâmbătă, la finalul Pelerinajului de Florii din Capitală.

„Purtând în mâini ramurile binecuvântate de Florii, să simțim duhovnicește că fiecare dintre noi este de fapt un pelerin al Luminii Învierii, să așternem înaintea Mântuitorului Hristos gândurile noastre cele bune și dorința de înnoire a vieții, pentru ca, mergând împreună cu El pe Calea Crucii, cu iubire smerită și milostivă, să ne învrednicim a primi și bucuria slăvitei Sale Învieri”, a adăugat Patriarhul României.

Despre învierea lui Lazăr

Preafericirea Sa și-a început cuvântul cu nouă idei despre minunea Învierii lui Lazăr, așa cum este ea explicată de Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Chiril al Alexandrei și Sf. Petru Hrisologul, Episcopul Ravennei.

„Deci învierea lui Lazăr nu este doar o prefigurare a învierii de obște la sfârșitul veacurilor, ci este și o imagine premergătoare a învierii lui Hristos Însuși”, a subliniat Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a amintit că Iisus a plâns la mormântul lui Lazăr împreună cu familia acestuia.

„Când Iisus a plâns pentru Lazăr cel mort, ca semn de compasiune pentru prietenul Său și consolarea surorilor sale, Marta și Maria, El a plâns totodată și pentru întreaga umanitate care sfârșește în moarte, deoarece omul nu a fost creat de Dumnezeu spre stricăciune”, a explicat Preafericirea Sa.

Un pelerinaj duhovnicesc

„Așa cum Lazăr a fost rechemat la viață de Domnul Iisus Hristos plin de iubire pentru prietenii Săi, și noi suntem chemați să ieșim din mormântul vieții egoiste, pentru a trăi cu bucurie ca fii ai lui Dumnezeu după har, demnitate dăruită nouă la Sfântul Botez”, a spus în ultima parte a cuvântului său Părintele Patriarh Daniel.

„Această chemare sfântă transformă pelerinajul nostru dintr-o simplă comemorare istorică într-o bucurie a învierii sufletului din moartea cauzată de păcat, pentru a primi cu inimă curată de copil lumina neînserată a împărăției iubirii Preasfintei Treimi.”

Binecuvântare pentru familii

Preafericirea Sa s-a referit și la numeroase familii participante la pelerinajul devenit deja tradiție în Capitală.

„Prezența familiilor din parohii la acest pelerinaj, bunici, părinți, copii și nepoți, împreună cu părinții duhovnicești, ierarhi, preoți și diaconi, dar și cu monahi și monahii, arată o comuniune în procesiune, o ceremonie bisericească pentru a primi o binecuvântare cerească a spus Patriarhul României.

„Pelerinajul de astăzi, însoțit de rugăciuni și cântări, aduce binecuvântare familiilor conjugale, comunităților parohiale, comunităților monahale și orașului întreg. Vă felicităm pe toți cei prezenți la acest Pelerinaj de Florii în Anul omagial 2026, al pastorației familiei creștine.”

Părintele Patriarh Daniel și-a încheiat cuvântul duhovnicesc cu o binecuvântare adresată tuturor familiilor și cu mulțumiri adresate tuturor celor implicați în bune desfășurare a pelerinajului.

Vecernia Floriilor la Catedrala Națională

Evenimentul a fost organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Anul acesta, în mod deosebit, pelerinajul s-a desfășurat pe traseul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală istorică, unde Părintele Patriarh Daniel a sfințit icoana praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, a rostit o rugăciune și un cuvânt de învățătură.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat Vecernia Floriilor la începutul pelerinajului, în aer liber, pe esplanada din fața Catedralei Naționale.

Slujba Vecerniei a fost urmată de sfințirea ramurilor de finic și plecarea în procesiune pe traseul Strada Izvor – Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire) – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii (latura de vest) – Crucea brâncovenească de pe Dealul Patriarhiei – Catedrala Patriarhală.

Trinitas TV a transmis în direct, pe Facebook și Youtube, slujba Vecerniei și Pelerinajul de Florii, într-o transmisie specială care a inclus și numeroși invitați în studio.

Sâmbătă a fost organizat un Pelerinaj de Florii și la Ploiești, unde procesiunea a fost condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu