Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea – prima Școală a Încrederii certificată oficial din Bihor

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a fost certificat oficial ca Școală a Încrederii, fiind prima și singura școală din județul Bihor care a obținut această distincție, informează Episcopia Oradiei.

Certificarea vine în urma unui parcurs de patru ani în cadrul programului național al Asociației „Școala Încrederii”. Programul se bazează pe principiile de leadership ale lui Stephen R. Covey. Acest titlu reflectă angajamentul școlii pentru relații autentice și dezvoltare personală.

Potrivit Episcopiei Oradiei, procesul de certificare a implicat o transformare profundă a comunității școlare, bazată pe colaborare între profesori, elevi și părinți. În acești ani, s-a creat un mediu educațional fundamentat pe respect și asumare. Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace au fost adaptate și integrate în activitatea școlii și au devenit piloni ai vieții cotidiene a comunității.

Programul a promovat o cultură a încrederii între toți membrii comunității școlare, prin ateliere de formare și activități dedicate. Elevii sunt încurajați să fie proactivi și să-și descopere potențialul. Școala a devenit un spațiu unde fiecare copil este valorizat.

Certificarea ca Școală a Încrederii reprezintă un angajament continuu, nu doar o distincție. Ea reflectă schimbarea pornită din interior, bazată pe valori trăite zilnic. Școala își propune să formeze copii echilibrați, empatici și responsabili.

Foto credit: Episcopia Oradiei