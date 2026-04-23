23 aprilie – Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor: În România este sărbătorită și Ziua Bibliotecarului

În data de 23 aprilie este serbată Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Românii celebrează și Ziua Bibliotecarului.

Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor este celebrată anual, începând cu anul 1996. Potrivit UNESCO, această sărbătoare este un „semn de recunoaștere a puterii cărților ca punte între generații și între culturi”.

În întreaga lume sunt organizate expoziții de carte, lecturi publice și evenimente culturale menite să aducă în atenție activitatea autorilor, editorilor, librarilor și bibliotecarilor. Aceste inițiative urmăresc să stimuleze interesul pentru lectură și să faciliteze accesul publicului la cultură.

Data de 23 aprilie are o semnificație simbolică, fiind asociată cu trecerea în veșnicie a unor mari scriitori, precum William Shakespeare, Miguel de Cervantes și Inca Garcilaso de la Vega. Inițiativa a fost inspirată și de tradiția din Spania, unde, de sărbătoarea Sf. Gheorghe, cărțile sunt oferite simbolic alături de flori.

Totodată, această zi invită la reflecție asupra evoluției cărții în era digitală, evidențiind atât avantajele accesului facil la informație, cât și valoarea durabilă a cărții tipărite.

Capitala Mondială a Cărții

În fiecare an, UNESCO desemnează un oraș drept „Capitală Mondială a Cărții”, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 23 aprilie. Inițiativa a fost lansată în 2001 și urmărește susținerea culturii scrise la nivel global.

„Capitala Mondială a Cărții UNESCO implementează o gamă largă de activități cu impact pentru a consolida rolul cărților în dezvoltarea durabilă și incluzivă”, se specifică pe site-ul unesco.org.

Orașele alese se angajează să promoveze lectura, alfabetizarea și accesul la carte, prin programe și proiecte dedicate comunității. Acestea contribuie la dezvoltarea educației și la încurajarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin această inițiativă, cărțile sunt promovate ca instrumente esențiale pentru dialog intercultural și dezvoltare durabilă.

Pentru anul 2025, titlul a fost atribuit orașului Rio de Janeiro, iar pentru 2026, orașul Rabat va prelua acest rol.

Ziua Bibliotecarului în România

În România, data de 23 aprilie este marcată și ca Ziua Bibliotecarului, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005. La 23 iunie 2014, preşedintele României a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind declararea datei de 23 aprilie drept Ziua Cărţii.

„Cu acest prilej se vor organiza acţiuni cultural-artistice, simpozioane, dezbateri profesionale, expoziţii şi alte acţiuni cu tematică specifică”, se arată în textul Legii.

Instituțiile publice și organizațiile de profil sprijină desfășurarea acestor manifestări, implicând comunitățile locale în activități dedicate cărții și educației.

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