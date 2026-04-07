Un program de activități despre viața duhovnicească și comunitară a fost lansat pentru românii din Londra

Grupul Elpis al Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Enfield a lansat un program de activități dedicat românilor din Londra și din împrejurimi.

Proiectul își propune să contribuie la aprofundarea vieții duhovnicești, întărirea comuniunii și consolidarea identității ortodoxe românești în diaspora.

Primele activități

Deschiderea programului a avut loc duminică, la Catedrala din Enfield, unde a fost proiectat filmul „Patimile lui Hristos”.

Evenimentul a oferit participanților un prilej de reflecție asupra suferinței și jertfei Mântuitorului, precum și asupra sensului profund al urcușului duhovnicesc din Postul Mare.

Programul propune, pentru perioada următoare, o serie de activități diversificate, structurate pe mai multe direcții. Acestea includ studiu biblic, momente de rugăciune, pelerinaje, activități de muzică bisericească, proiecții de film, ateliere și întâlniri dedicate tradițiilor românești, dar și inițiative menite să încurajeze sprijinul reciproc și integrarea noilor membri ai comunității.

Organizatorii au în vedere și activități dedicate sănătății și mișcării, într-o abordare echilibrată a dezvoltării personale.

Programul se adresează tuturor categoriilor de vârstă, urmărind transmiterea valorilor creștine și a tradiției românești într-un mod accesibil și adaptat contextului contemporan.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord