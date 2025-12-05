La Radio Trinitas începe „Anotimpul colindelor”: Program de sărbători

„Anotimpul colindelor” începe la Radio Trinitas vineri, în ajun de Sfântul Nicolae, și ține până de Botezul Domnului. Grila de programe din perioada următoare include mai multe emisiuni speciale dedicate sărbătorii Crăciunului.

„În perioada sărbătorilor, radioul Patriarhiei Române va avea un program special care va cuprinde transmisiuni de la Catedrala Patriarhală, concerte, programe muzicale, emisiuni teologice, culturale sau pe teme sociale”, transmit colegii de la Radio Trinitas.

„Aceste programe aduc pe calea undelor scrieri biblice, viața cetății de azi, colinde corale, psaltice sau tradiționale, obiceiurile și tradițiile noastre, valorile și atitudinile care promovează binele și frumosul, faptele credinței lucrătoare prin iubire, lumina cunoștinței, mărturii din trecut care ne pot ajuta să cunoaștem și să înțelegem istoria și cultura poporului român”.

Program în Ajunul Crăciunului

În ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, Radio Trinitas va transmite slujbele speciale ale zilei urmate de un program special de colinde intitulat „Colindul sfânt și bun”. Slujba de seară și Concertul de colinde de la Catedrala Patriarhală vor fi urmate de mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Emisiunea „Evanghelie și viață”, prezentată de părintele Florin Ciprian Petre, va aduce în ajun de Crăciun o tâlcuire la Apostolul și Evanghelia sărbătorii.

Vocea copiilor, a celor care se bucură cel mai mult de Crăciun, va fi auzită, de la ora 19.30, în programul „Gânduri de copii”, ce vine ca un dar la ceas de sărbătoare, pentru cei mari și pentru cei mici. Ascultătorii vor avea ocazia să colinde și să transmită urări în tradiționalul program „Ajun de Crăciun”, de la ora 20.00, realizat de Cătălin Sava.

Prima zi de Crăciun

În prima zi a sărbătorii Nașterii Domnului, emisiunea „Dialoguri pastorale”, realizată de Pr. Narcis Stupcanu, va prezenta un interviu despre valoarea teologică a colindelor românești.

În aceeași zi „Bucuria tinereții”, aduce la microfonul radioului Patriarhiei Române tineri care vor înveseli atmosfera din jurul bradului de Crăciun cu mărturiile și cântecele lor despre sărbătoare.

Mesajele ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române la Sărbătoarea Nașterii Domnului vor putea fi ascultate în emisiunea „Viața Bisericii” din dimineața de Crăciun, între orele 7 și 9, iar a doua zi în intervalul 14:00-16:00.

Emisiunea „Pagini de folclor românesc” va cuprinde, în fiecare seară, o selecție din cele mai frumoase colinde tradiționale.

Totodată, emisiunile „Credința lucrătoare prin iubire”, „Viața de familie”, „Lumina cunoștinței”, „Credință și sănătate”, „Mărturii de ieri pentru azi” vor avea ediții speciale în perioada sărbătorilor.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu