Jandarmii clujeni la ceas aniversar: În tot ceea ce facem, e bine să Îl avem pe Dumnezeu în față, a îndemnat IPS Andrei

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a participat luni la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, unde i-a îndemnat pe ofițeri să ceară ajutorul lui Dumnezeu în tot ceea ce fac.

Manifestarea a avut loc pe platoul Grupării de Jandarmi Mobile din Cluj-Napoca, în prezența oficialităților militare și civile, precum și a reprezentanților structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române.

„În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, este pomenit sutașul Corneliu, căpitanul Corneliu. Era ofițer al armatei romane, dar era un om credincios. Dumnezeul a trimis pe Sfântul Apostol Petru ca să-l convertească și să-l boteze. De atunci, de două mii de ani, ne aducem aminte de acest om credincios, de acest ofițer credincios care era apropiat de Domnul Iisus Hristos și de Biserica Creștină”.

„În tot ceea ce facem, e bine să Îl avem pe Dumnezeu în față și, cu ajutorul Lui, vom fi biruitori în tot ceea ce facem”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, colonelul Sebastian-Florin Clițan, a subliniat importanța istorică a zilei și le-a mulțumit tuturor pentru prezență.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a acordat cu această ocazie distincția „Onoare pentru Cluj” Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj și Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Ciceo-Pop” din Cluj-Napoca.

Ziua Jandarmeriei Române

Ziua Jandarmeriei Române este serbată anual în data de 3 aprilie, zi care amintește de aprobarea „Legiuirii pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi” de către domnitorul Alexandru Grigore Ghica, în 1850.

De-a lungul timpului, Jandarmeria Română a trecut prin mai multe schimbări și reforme, la fel ca statul proaspăt înființat.

În 1877-78, a marcat prima participare la un război modern. Experienţa acumulată cu acest prilej a fost valorificată şi îmbogăţită în Al Doilea Război balcanic, precum şi în acţiunile militare desfăşurate în anii Războiului de Reîntregire.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Ciceo-Pop” din Cluj-Napoca se află în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, ca structură destinată organizării si executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona județelor Cluj, Bihor, Maramureş, Satu Mare și Sălaj.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim