Echipajul de prim-ajutor de la ISU București – Ilfov a obținut două medalii de aur la un concurs internațional

Echipajul de prim-ajutor al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov a obținut patru medalii, două de aur și două de argint, la competiția internațională „World Rescue Challenge” 2025, desfășurată în Croația.

Astfel, echipajul bucureștean a obținut locul 1 la proba „trauma overall” și locul 1, alături de lotul Portugaliei, la proba „trauma triage scenario”.

De asemenea, cei de la ISU București – Ilfov au reușit clasarea pe locul 2 la proba „trauma complex scenario” şi la proba „trauma standard scenario”.

Potrivit celor de la ISU, acesta este al patrulea an consecutiv când România ocupă un loc pe podiumul Competiției Mondiale de Salvare „World Rescue Challenge”.

Foto credit: ISU Bucuresti-Ilfov / Facebook