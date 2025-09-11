Ziua pompierilor din România: Unitățile de pompieri din Capitală vor fi deschise publicului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) invită bucureștenii să participe la activitățile organizate cu ocazia Zilei pompierilor din România.

Sărbătorită în data de 13 septembrie, această zi amintește de pompierii care au luptat cu vitejie pe Dealul Spirii, în anul 1848.

Sâmbătă, între orele 09:00 – 20:00, va avea loc o expoziție de tehnică în Parcul „Carol I” unde vor putea fi admirate autospecialele și echipamentele folosite în misiunile de salvare.

De asemenea, ISUBIF mai anunță că între orele 10:00 – 18:00 vor fi deschise toate subunitățile de pompieri, unde cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor.

În contextul Zilei pompierilor, vineri va avea loc un simpozion la Palatul Patriarhiei, cu ocazia împlinirii a 177 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii.

Pompierii din România au și un ocrotitor, anume Sfântul Iosif de la Partoș (15 septembrie) care a fost ales drept ocrotitor al celor care luptă cu flăcările.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene