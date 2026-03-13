Tema istoriei Bisericii Georgiei a reunit în dialog profesori din Tbilisi și Târgoviște

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște a găzduit joi o conferință academică, la care au participat profesori din Tbilisi și cadre didactice ale instituției. Tema discuțiilor a fost „Biserica Georgiei în secolele XIX–XX”.

Printre invitați s-au aflat Dimitry Gegenava, prorector al Universității Sulkhan Saba Orbeliani din Tbilisi și director al Institutului „Prințul David” pentru Drept, Gocha Barnovi, decanul Facultății de Teologie din Tbilisi, și Guram Lursmanashvili, profesor al aceleiași facultăți.

Lucrările conferinței au fost deschise de părintele Ștefan Florea, decanul Facultății de Teologie din Târgoviște. Prelegerea a fost moderată de profesorul Ion Croitoru și a fost urmată de o sesiune de dezbateri, în cadrul căreia participanții au discutat diverse aspecte istorice, teologice și culturale legate de tema prezentată.

Programul a continuat cu vizita la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, unde invitații au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. Totodată, delegația a ajuns la sediul Rectoratului Universității „Valahia” din Târgoviște, fiind primită de conducerea instituției.

Dialogul a evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea unor proiecte didactice și de cercetare științifică, menite să consolideze cooperarea instituțională și schimburile academice dintre România și Georgia.

Foto credit: Facebook / Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației – Târgoviște