Irlanda: PS Nectarie a hirotonit un preot în Duminica Sfintei Cruci

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, l-a hirotonit preot pe diaconul Silviu Claudiu Ciuta, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate duminică în parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Brighita” din Galway, Irlanda.

În predica sa, PS Nectarie a vorbit despre semnificația Duminicii Sfintei Cruci, care a fost rânduită la mijlocul Postului Mare, pentru a întări credincioșii în drumul spre Sfintele Paști.

Episcopul Irlandei și Islandei a subliniat faptul că Sfânta Cruce este în centrul vieții creștine și nu poate fi separată de Înviere. PS Nectarie a reiterat îndemnul Mântuitorului de a ne asuma Crucea personală.

La finalul cuvântului său, ierarhul l-a felicitat și i-a mulțumit părintelui Tudor Ghiță pentru activitatea depusă în comunitatea românească din Galway, Irlanda.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei

