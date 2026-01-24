IPS Petru, mesaj de Ziua Unirii Principatelor: Dumnezeu va rândui din nou ca frații să locuiască împreună

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și-a exprimat speranța că „frații vor locui din nou împreună”, în mesajul ocazionat de Ziua Unirii Principatelor Române.

Potrivit Mitropolitului Petru, această zi este o „lucrare a Proniei dumnezeiești prin care istoria a fost așezată pe făgașul firesc al unității”.

„Ziua de 24 ianuarie se înscrie în conștiința poporului român ca o lucrare a Proniei dumnezeiești, prin care istoria a fost așezată pe făgașul firesc al unității. Unirea Principatelor a fost rodul unei conștiințe trezite, al unei voințe adunate în jurul adevărului de neam și al unei înțelegeri adânci a faptului că poporul român, de pe ambele maluri ale Prutului, dăinuie prin comuniune”, spune Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, IPS Petru consideră că s-au făcut pași mari spre unitate, doar forma acesteia rămânând în discuție.

„Astăzi, într-un context istoric complex și adesea tulburat, vedem cum se reașază, cu pași siguri, legăturile firești dintre frați. Parcursul european asumat de Republica Moldova, apropierea fără precedent de Țara Mamă, eforturile comune ale instituțiilor statului, ale mediului academic, ale intelectualilor, ale societății civile și ale oamenilor de bună-credință arată că unitatea, în esența ei, a fost deja restabilită. Ceea ce se mai caută este forma ei deplină”, a menționat Mitropolitul.

Unire între frați

Înaltpreasfințitul Părinte Petru este convins că va veni ziua în care „frații să locuiască împreună”.

„Suntem încredințați că Dumnezeu, prin rugăciunile și mijlocirile sfinților mucenici basarabeni, care au suferit pentru credință, pentru libertate și pentru unitatea neamului, va rândui din nou ca frații să locuiască împreună, asemenea zilelor binecuvântate ale Micii Uniri și ale împlinirii Marii Uniri”.

„În această zi de sărbătoare națională, chemăm clerul și binecredinciosul popor român la rugăciune și la responsabilitate istorică, rugându-ne ca Dumnezeu să întărească curajul și brațul nostru, să lumineze mințile conducătorilor și să păstreze poporul român în pace, demnitate și unitate de credință și de simțire”, a adăugat IPS Petru.

