IPS Nifon va sfinți biserica unei parohii dâmbovițene ocrotite de Sf. Neagoe Basarab

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sfinți duminică, 19 octombrie 2025, Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, județul Dâmbovița.

Cunoscut și sub numele „Catedrala Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, sfântul lăcaș a fost construit între anii 2013-2025 în formă de cruce, cu pridvor deschis, turlă principală deasupra naosului și două turle mai mici deasupra pronaosului.

Programul liturgic va debuta la ora 08:00, iar după sfințire și Sfânta Liturghie, toți cei prezenți – bărbați și femeie – se vor putea închina în altar, biserica urmând să rămână deschisă până seara, târziu.

Sfântul lăcaș se găsește pe Str. 1 Decembrie din Găești, în proximitatea Parcului Găești.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei